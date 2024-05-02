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ТАСС

Конгресс: некоторые компании не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева

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Здание конгресса США
Здание конгресса США.
Источник изображения: Сапожников Григорий/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Некоторые поставщики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине. Такой вывод приведен в отчете, который опубликовало во вторник Контрольно-финансовое управление Конгресса GAO (Government Accountability Office).

"Военные структуры [США] заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы помочь заменить пять видов вооружений, предоставленных Украине. Однако должностные лица министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий. Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед", - отмечается в докладе.

По данным авторов отчета, военное ведомство предоставило Украине вооружения из своих запасов на миллиарды долларов. "По состоянию на март 2024 года Конгресс выделил $25,9 млрд в виде дополнительного финансирования, которое Минобороны может использовать для замены этих вооружений. По состоянию на 31 декабря 2023 года Минобороны обязалось освоить более 70% этих средств - более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма - на возмещение транспортных и логистических расходов Минобороны", - подчеркнули в GAO.

Кроме того, отмечается в документе, Пентагон "выявил множество проблем с цепочкой поставок". "Как правило, это давние проблемы, усугубленные такими обстоятельствами, как пандемия COVID-19 и возросшие требования со стороны Украины, а также другими факторами. Длительное время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений", - указали авторы отчета.

По данным Пентагона, с начала президентства Джо Байдена "Соединенные Штаты выделили Украине более $44,9 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $44,2 млрд с начала" специальной военной операции России. 

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Россия
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Украина
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