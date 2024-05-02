Сийярто: западные политики рискуют превратить конфликт на Украине в ядерную войну

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на Украине должен быть прекращен как можно скорее, чтобы предотвратить угрозу новой мировой войны, которая может оказаться ядерной. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, побывавший с визитом в Душанбе и встретившийся там с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Коснувшись ситуации на Украине, он напомнил, что после начала конфликта "западноевропейские политики говорили о поставках украинской армии только касок и одеял, затем пришло оружие, затем танки, зенитные ракеты, боевые самолеты, вплоть до того, что президент Франции [Эмманюэль Макрон] уже фантазирует об отправке наземных войск на Украину".

"К сожалению, сейчас это западноевропейское военное безумие приобрело новое измерение и переросло в своего рода безумие ядерной войны. Мы уже слышали заявления президента Франции [об отправке войск], но мы также слышали, как президент Польши [Анджей Дуда] говорил о возможности ядерной войны", - сказал Сийярто в видеообращении из Душанбе на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, "многие европейские политики постоянно доводят себя до военного безумия, вплоть до того, что ядерный удар может быть нанесен в любой момент". "Военное безумие сейчас появилось в европейском политическом дискурсе", - сказал министр.

Он отметил, что такое развитие событий подтверждает необходимость положить конец конфликту на Украине. "Перемирие должно быть заключено как можно скорее, и противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров", - подчеркнул глава венгерского МИД. Он считает, что шаг к этому может быть сделан на июньских выборах в Европарламент, если там победят политические силы, выступающие за скорейшее прекращение украинского конфликта.