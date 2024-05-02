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ТАСС

Маск считает, что соглашение между США и Украиной приведет к бесконечной войне

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Patrick Pleul/ Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что возможное соглашение между Украиной и США приведет к бесконечной войне.

"Бесконечная война", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост, в котором говорилось о соглашении между Киевом и Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. 

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Страны
США
Украина
Персоны
Илон Маск
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