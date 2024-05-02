Войти
Военное обозрение

У МИД Украины появился сгенерированный искусственным интеллектом спикер

327
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Все более теряющие адекватность украинские власти решили продемонстрировать, что идут в ногу с мировым прогрессом в сфере информационных технологий. Видимо, более особо похвастаться нечем, а деньги надо как-то осваивать (воровать).

Министерство иностранных дел Украины продемонстрировало приветственное выступление нового спикера, образ которого сгенерировал искусственный интеллект. Глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что создание виртуального пресс-секретаря ведомства — это вовсе не прихоть, а требование военного положения. Сгенерированный ИИ спикер получил и свое имя, назвали ее Виктория Ши («ШІ» — штучний інтелект).

Это не прихоть, а требование военного времени, ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди

— с апломбом заявил украинский министр иностранных дел.

Виртуальный спикер создан на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которую отсняли и оцифровали. Для защиты от подделок с использованием нейросетей в углу видео с Викторией Ши размещен QR-код. При наведении камеры смартфона на изображение QR-кода происходит загрузка раздела консульских услуг сайта МИД Украины, где можно будет получить виртуальные консультации от нового спикера.

Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины

— заявила Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.

Между тем некоторые комментаторы отмечают, что появление виртуального спикера произошло в аккурат после увольнения реального руководителя пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, который проработал на этой должности 3,5 года. Сейчас дипведомство занято поиском нового спикера, видимо, желающих не очень много. Как говорится в заявлении министерства, искусственный интеллект не заменит полностью реального сотрудника.

Интересно, Министерство обороны Украины тоже последует за МИД и поручит, например, искусственному интеллекту сгенерировать, скажем, спикера ТЦК, который будет уговаривать украинских мужчин записываться в ряды ВСУ. Быть может, симпатичный женский образ виртуального военкома хоть как-то поможет в этом процессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
18.08.2015
Российские ученые создали искусственный разум, способный самостоятельно обучаться
11.11.2014
Групповой текст
14.05.2014
Готовность к технологической войне
01.04.2013
Фантазии – на службу стране и армии
21.12.2011
Непростой оборонный союз Индии и России ("The Diplomat", Япония)
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
08.10.2010
Нанометровыми шагами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС