Супербыстрый и суперточный робот Astribot из Китая поражает воображение

Astribot

Китайский производитель робототехники Astribot представил нового робота S1, точность и скорость движения которого удивляет даже искушенных наблюдателей. Новинка умеет двигаться со скоростью до 10 м/с и способна удерживать нагрузку до 10 килограммов в каждой руке. Производитель заявляет, что этот бот значительно сильнее и проворнее взрослого мужчины. Например, он без труда вытаскивает скатерть из-под расставленных на столе винных бокалов.

Отдельного внимания заслуживает точность движений андроида. Комплекс примененных технологий позволяет боту филигранно наливать вино в бокалы, переворачивать бутерброды и даже делать каллиграфические надписи. S1 умеет точно имитировать движения человека и способен обучаться. Сравнивая его с другими роботами, нельзя не отметить, что он кажется более совершенным. Единственное, что может смутить — это отсутствие у бота нижней части. В Astribot заявляют, что разработка андроида велась в течение года в Шэньчжэне. Компания использовала опыт и наработки лабораторий робототехники Tencent, Baidu и политехнического университета Гонконга. Ожидается, что S1 отправится в производство уже до конца 2024 года.

Александр Козырев