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Военное обозрение

Третий китайский авианосец «Фуцзянь» покинул верфь в Шанхае и впервые вышел в море на ходовые испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Третий китайский авианосец «Фуцзянь» покинул верфь Jiangnan Shipbuilding в Шанхае и впервые вышел в море для прохождения ходовых испытаний. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Авианосец покинул верфь 1 мая 2024 года примерно в 8 часов утра по местному времени и вышел в море на свои первые ходовые испытания. Как пишет издание, в ходе данного выхода основное внимание будет уделено проверке надежности и устойчивости силовых установок и электрических систем.

«Фуцзянь» является третьим китайским авианосцем и первым, разработанным с нуля и построенным китайской промышленностью. В отличие от первых двух авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун», использующих для взлета самолетов специальный трамплин, «Фуцзянь» использует электромагнитные пусковые катапульты и аэрофинишеры. Он построен по схеме CATOBAR, которую в основном используют США и Франция: самолёт взлетает с помощью катапульты, а приземляется на палубу с применением аэрофинишера.

Источник изображения: topwar.ru

Корабль был заложен в конце 2015 или в начале 2016 года, более точные данные Китай не раскрывает, спущен на воду в июне 2022 года. Передача в боевой состав ВМС НОАК запланирована на 2025 год. Предположительно, основой боевого авиакрыла данного авианосца станут палубные истребители J-15T, адаптированные для взлета с помощью электромагнитных катапульт. Базовая версия самолета J-15 используется на двух имеющихся в составе китайского флота авианосцах. Не исключено, что «Фуцзянь» также получит и истребитель FC-31 (J-31), такие слухи ходят давно.

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Страны
Китай
США
Франция
Продукция
J-15
J-31
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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