Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

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Украинские войска практически перестали применять американские 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку эффективность их применения упала до крайне низких показателей из-за российских систем РЭБ. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Института Хадсона Дэниел Патт.

Выступая перед конгрессменами, специалист заявил, что российские военные за шесть недель адаптировали системы РЭБ для борьбы с американскими высокоточными боеприпасами, сделав их крайне неэффективными, снизив вероятность поражения цели с 70% до 6%. По словам Патта, командование ВС России активно использует для борьбы с высокоточными боеприпасами системы РЭБ, развертывая их вдоль линии фронта. Эксперт утверждает, что пик эффективности любой высокоточной системы, переданной ВСУ, наступает через две недели, после чего россияне находят варианты противодействия.

По данным издания Defense One, не только снаряды Excalibur потеряли свою эффективность, проблемы возникли и у реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM. А «бомбы малого диаметра» GLSDB, специально разработанные для украинской армии, показали крайне низкую эффективность из-за применения российскими войсками систем радиоэлектронной борьбы.

Согласно докладу, подготовленному Пентагоном, российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для ВСУ в части применения высокоточного американского оружия. Как заявляют американские военные, ранее они с такими системами не сталкивались.