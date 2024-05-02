Войти
Военное обозрение

Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

347
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска практически перестали применять американские 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку эффективность их применения упала до крайне низких показателей из-за российских систем РЭБ. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Института Хадсона Дэниел Патт.

Выступая перед конгрессменами, специалист заявил, что российские военные за шесть недель адаптировали системы РЭБ для борьбы с американскими высокоточными боеприпасами, сделав их крайне неэффективными, снизив вероятность поражения цели с 70% до 6%. По словам Патта, командование ВС России активно использует для борьбы с высокоточными боеприпасами системы РЭБ, развертывая их вдоль линии фронта. Эксперт утверждает, что пик эффективности любой высокоточной системы, переданной ВСУ, наступает через две недели, после чего россияне находят варианты противодействия.

По данным издания Defense One, не только снаряды Excalibur потеряли свою эффективность, проблемы возникли и у реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM. А «бомбы малого диаметра» GLSDB, специально разработанные для украинской армии, показали крайне низкую эффективность из-за применения российскими войсками систем радиоэлектронной борьбы.

Согласно докладу, подготовленному Пентагоном, российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для ВСУ в части применения высокоточного американского оружия. Как заявляют американские военные, ранее они с такими системами не сталкивались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
GMLRS
JDAM
M982 Excalibur
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
Похожие новости
12.01.2024
Россия показала Украине свое превосходство: HIMARS бессилен (Atlantico, Франция)
28.12.2023
Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Тарнавский: Российские войска научились бороться с западным высокоточным оружием
27.11.2023
Economist: Россия успешно использует средства РЭБ против БПЛА и ракет Украины
24.02.2023
«В зоне СВО многое придется менять». Как бороться с новыми американскими бомбами
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
01.07.2019
"Глобал Хок" вне конкуренции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС