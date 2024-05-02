На Украине хотят легализовать оборонные компании

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Украинские парламентарии хотят легализовать так называемые оборонные компании, в которые планируют трудоустраивать бывших военных в связи со "срочной необходимостью уменьшения рисков" для государства. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Украинские СМИ, в частности агентство УНИАН, уже назвали этот документ законопроектом о легализации частных военных компаний.

Как говорится в пояснительной записке к документу, "прогнозируется, что после демобилизации большого число личного состава - военнослужащих и сотрудников других силовых структур - на Украине есть риск возникновения широкого спектра негативных последствий" с "учетом наличия у вышеупомянутой категории населения (в том числе гражданского) неучтенного оружия и боеприпасов". Авторы документа отмечают сопутствующие проблемы, среди которых "подавленные настроения в связи с уменьшением выплат, сложности с поиском работы, наличие деструктивных политических процессов в государстве, другие негативные тенденции".

Авторы указывают, что "на сегодняшний день есть срочная необходимость в уменьшении рисков, которые могут быть вызваны этими факторами, путем разрешения на Украине деятельности международных оборонных компаний". "Предположительно, определенная часть личного состава военнослужащих не будет приспособлена к мирной жизни, а государство не всегда будет иметь возможность оперативно и быстро оказать качественную психологическую помощь большому числу военных", - отмечают авторы, добавляя, что работа в оборонных компаниях поспособствует переходу военных к мирному образу жизни.

Также в пояснительной записке отмечается, что оборонные компании могут действовать за рубежом, но платить налоги будут в бюджет Украины. В числе оказываемых услуг: обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач. При разработке законопроекта учитывался опыт США и других государств в реализации работы частных военных компаний.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что в последнее время в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием". По его словам, их будет еще больше. По данным ведомства, на февраль 2024 года, на руках у украинцев находится от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия.