Роскосмос опубликовал фото Рейхстага, сделанное спутником "Ресурс-П"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал современную фотографию здания Рейхстага в Берлине, над которым 79 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские войска водрузили Знамя Победы. Фотография, сделанная российским спутником "Ресурс-П", опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

"30 апреля 1945 года советскими войсками начат штурм здания Рейхстага во время Берлинской операции", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Днем 30 апреля 1945 года командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков доложил Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину о том, что в течение дня военнослужащие 3-й Ударной армии, продолжая наступление и ломая сопротивление противника, заняли главное здание Рейхстага и в 14 часов 25 минут подняли на нем советский флаг. Отмечалось, что особо отличились в боях 79-й стрелковый корпус генерал-майора Переверткина и 150-я стрелковая дивизия генерал-майора Шатилова.