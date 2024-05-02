Глава Пентагона считает Китай главным соперником США

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Бюджет на 2025 финансовый год поможет министерству обороны США бороться с несколькими вызовами, в особенности, с КНР, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

"Наш запрос на финансирование в случае утверждения поставит США в положение, в котором мы сможем бороться с главным для нас вызовом - Китаем - уверенно и своевременно", - сказал Остин во вторник.

Среди прочих вызовов он назвал "все более агрессивную" Россию, угрозу, исходящую от Ирана и подконтрольных ему группировок, КНДР и международные террористические организации.