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Китай запустит «Чанъэ-6» к Луне в мае

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Фото: Liu Fang / Globallookpress.com
Фото: Liu Fang / Globallookpress.com.

CASC: китайскую станцию «Чанъэ-6» запустят к Луне в начале мая

Китайскую межпланетную станцию «Чанъэ-6» запустят к Луне в начале мая. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает «Интерфакс-АВН».

«Вертикальная сборка [ракеты и корабля] была установлена на стартовом столе, планируется выбрать возможность для запуска в начале мая», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту состоится на космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Станция состоит из орбитального аппарата, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. В ходе миссии, которая продлится 53 дня, планируется получить образцы грунта с обратной стороны Луны.

Ранее в апреле стало известно, что США захотели высадиться на Луну раньше Китая из-за опасений милитаризации Пекином естественного спутника Земли. По словам главы НАСА Билла Нельсона, в рамках программы Artemis американские астронавты должны совершить высадку в районе южного полюса Луны.

В марте издание SpaceNews сообщило, что китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно вышел на окололунную орбиту. Аппарат предназначен для обеспечения связи с миссией «Чанъэ-6».

ЖЗЛ

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Китай
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CASC
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CLEP
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Чанчжэн
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