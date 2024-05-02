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РИА Новости

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

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Шойгу представили новые средства борьбы с украинскими беспилотниками

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве.

"Министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — говорится в релизе.

Как следует из опубликованного ведомством видео, Шойгу показали строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.

Кроме того, министр провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Он отметил, что российские военные продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО, и подчеркнул необходимость наращивания поставок вооружений.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал Шойгу.

По его словам, для этого заключаются госконтракты с промышленными предприятиями "с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники". В процессе этой работы, добавил Шойгу, возникают вопросы, которые требуют особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами.

Особое внимание министр обратил на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений в районах боевых действий и в тылу спецоперации. Он поручил принять меры по сокращению сроков ремонта двигателей, агрегатов и узлов, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих.

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1 комментарий
№1
02.05.2024 13:15
Гранаты осколочные АГС заводские 30  прямо на ЛБС перебрать на гранаты с картечью, подствольники подойдут для всех.
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