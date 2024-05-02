Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину

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Великобритания должна последовать совету французского президента Эммануэля Макрона и отправить свои войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший младший министр обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
Хиппи поддержал идею Макрона с отправкой войск НАТО на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинцев. По мнению британца, Великобритании необходимо направить свои войска на Западную Украину, чтобы там они занимались подготовкой украинских военных. По словам экс-министра, намного легче проводить подготовку украинских бригад на территории Украины, чем везти их за тысячи километров в другие страны.
— заявил Хиппи.
Британский депутат предполагает, что следующим шагом в поддержке Украины в конфликте с Россией должен стать не очередной пакет военной помощи с каким-нибудь оружием, а отправка западных военных на Украину для организации подготовки ВСУ.
— заявил Хиппи, добавив, что одними поставками вооружений войну не выиграть.