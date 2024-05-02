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Военное обозрение

Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания должна последовать совету французского президента Эммануэля Макрона и отправить свои войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший младший министр обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.

Хиппи поддержал идею Макрона с отправкой войск НАТО на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинцев. По мнению британца, Великобритании необходимо направить свои войска на Западную Украину, чтобы там они занимались подготовкой украинских военных. По словам экс-министра, намного легче проводить подготовку украинских бригад на территории Украины, чем везти их за тысячи километров в другие страны.

В Западную Украину, чтобы провести обучение, да. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы обучить их этому высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично.

— заявил Хиппи.

Британский депутат предполагает, что следующим шагом в поддержке Украины в конфликте с Россией должен стать не очередной пакет военной помощи с каким-нибудь оружием, а отправка западных военных на Украину для организации подготовки ВСУ.

Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед — это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки.

— заявил Хиппи, добавив, что одними поставками вооружений войну не выиграть.

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
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