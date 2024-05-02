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Интерфакс-АВН

Трамп считает неправильным для США выделять Украине больше денег, чем Европа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не будет выделять Украине помощь, если Европа не будет платить столько же, сколько платят США.

"Я не буду платить, если Европа не начнет платить в тех же объемах, что и мы. Если Европа не будет платить, то почему мы должны? На них этот кризис влияет гораздо больше", - заявил он в интервью журналу Time.

Издание отмечает, что США за время украинского конфликта выделили на нужды Киева более $100 млрд. Европейские страны, как отмечается в статье, выделили Киеву примерно такую же сумму.

Трамп и действующий президент Джо Байден уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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