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Интерфакс-АВН

Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за военных поставок Израилю

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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Международный суд ООН в Гааге отклонил запрос Никарагуа с требованием запретить Германии поставлять военную помощь Израилю пока идет его военная операция в секторе Газа, передает во вторник агентство Associated Press.

"На основании фактической информации и юридических аргументов, представленных сторонами, суд пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства не позволяют требовать осуществление его полномочий применить временные меры", - заявил председатель суда Наваф Салам.

Коллегия из 16 судей вынесла решение против просьбы Никарагуа ввести временные меры 15 голосами против одного. Тем не менее коллегия не закрыла дело полностью и далее намерена заслушать аргументы сторон по утверждению Никарагуа, что "Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа". Агентство отвечает, что это может занять месяцы.

Салам отметил, что суд ООН "глубоко обеспокоен катастрофически ужасными условиями проживания палестинцев в секторе Газа в свете продолжительного отсутствия еды и других предметов первой необходимости".

В ФРГ приветствовали решение международного суда ООН и отметили, что Берлин является "крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам".

В апреле в Международном суде ООН в Гааге стартовали слушания по иску Никарагуа против Германии, в котором эта центральноамериканская страна призвала ввести меры в отношении Берлина из-за его военных поставок Израилю в разгар операции в секторе Газа.

В иске Никарагуа ссылалась на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года и обвиняла Германию в ее нарушении, поскольку та продолжила поставки вооружений Израилю после того, как ранее в этом году суд ООН потребовал, чтобы Израиль не допускал нарушения прав палестинцев в Газе.

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Страны
Германия
Израиль
Никарагуа
США
Компании
ООН
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