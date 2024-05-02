Глава Пентагона заявил, что США поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены передать Украине столько тактических баллистических ракет ATACMS, сколько смогут. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Ну, мы предоставим столько [этих] средств [поражения], сколько сможем", - сказал глава Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США вопрос о поставке Вашингтоном ракет ATACMS Киеву. При этом Остин ушел от ответа на просьбу уточнить, будут ли продолжаться такие поставки.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 24 апреля, что решение о поставках ракет ATACMS Киеву было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет. Как утверждали в Пентагоне, ракеты ATACMS были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины".

Комментируя эти объявления американской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв.