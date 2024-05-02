Шойгу обозначил два условия для поддержания темпов наступления ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.

Шойгу: для поддержания темпов наступления нужно повышать качество вооружений

МОСКВА, 1 мая/ Радио Sputnik. Для поддержания темпов наступления ВС РФ требуется повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр ранее провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", – приводит оборонное ведомство слова Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что центральные органы военного управления проводят целенаправленную работу в этом направлении.

Радио Sputnik писало, что экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал следующий возможный шаг российской армии в зоне СВО.