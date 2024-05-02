Войти
РИА Новости

Шойгу обозначил два условия для поддержания темпов наступления ВС РФ

353
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Шойгу: для поддержания темпов наступления нужно повышать качество вооружений

МОСКВА, 1 мая/ Радио Sputnik. Для поддержания темпов наступления ВС РФ требуется повышать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр ранее провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации.

"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", – приводит оборонное ведомство слова Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что центральные органы военного управления проводят целенаправленную работу в этом направлении.

Радио Sputnik писало, что экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал следующий возможный шаг российской армии в зоне СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
08.11.2012
Отставка Сердюкова: тотальная коммерциализация и коррупционный скандал
24.05.2012
В Москве завершил первый день работы V юбилейный салон «Комплексная безопасность-2012»
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
26.08.2011
МАКС-2011: почем нынче самолеты?
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
16.11.2009
Глава Генштаба ВС РФ встретится со американским коллегой в декабре
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС