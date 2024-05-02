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РИА Новости

В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"

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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

АЦ ВКО: ЗРК "Бук-М3" решает задачу перехвата Storm Shadow/SCALP-EG

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, для решения которой и предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

"С точки зрения перехвата, ТТХ Taurus довольно похожи на ранее переданные Украине Storm Shadow/SCALP-EG. В англо-французских КР большой дальности также реализованы технологии снижения радиозаметности, также обеспечен полет с огибанием местности - на высоте 30-40 метров. Ракеты имеют такую же скорость, что и Taurus. Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК "Бук-М3" и предназначен", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона".

Основная проблема перехвата низколетящих целей - позднее обнаружение. Такие цели "засекаются" лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. Однако ЗРК семейства "Бук" имеют в своем составе техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт. Это радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М. За счет подъема антенного поста на высоту 21 метр РПН 9С36М заметно "отодвигает" линию радиогоризонта.

"Малая заметность Taurus и Storm Shadow также не поможет им уйти от перехвата. Благодаря мощным радарам ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности", - отметили аналитик центра ВКО.

ЗРК "Бук-М3" предназначен для поражения средств воздушного нападения в зоне средней дальности, в любое время суток, при любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиотехнического и огневого противодействия противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
9С36 РПН
SCALP
Бук-M3
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