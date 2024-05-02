Войти
Военное обозрение

Американские сенаторы одобрили запрет на импорт российского обогащенного урана в США

287
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, теперь документ должен подписать Байден, чтобы он превратился в закон. Об этом говорится в заявлении верхней палаты американского Конгресса.

Сенаторы поддержали выдвинутую еще в декабре прошлого года Палатой представителей инициативу по запрету поставок в США российского урана. После утверждения законопроекта Баденом он вступит в силу и будет действовать до 2040 года, запрещая поставки в США низкообогащенного урана, произведенного не только на российских предприятиях, но и компаниями, так или иначе связанными с Россией.

Впрочем, американцы не были бы американцами, если бы в принимаемом законопроекте не предусмотрели для себя лазейку на случай, если сами снова не справятся. Документ дает право министру энергетики США по согласованию с главами Госдепа и Министерства торговли отменить данный запрет в случае, если поставок из других источников будет недостаточно или это будет отвечать интересам национальной безопасности США.

Пока же США намерены совместно с союзниками по западной коалиции запустить собственное производство низкообогащенного урана, а также организовать сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России. По последним данным, США самостоятельно могли обеспечить себя атомным топливом не больше 30%, Россия поставляла еще 20%, являясь главным иностранным поставщиком обогащенного урана для более чем 90 атомных реакторов по всей Америке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
17.08.2006
На чем будут летать в России в XXI веке
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Ядерное топливо возвращается в Россию
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС