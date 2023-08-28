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Подводная лодка "Можайск" вышла на заводские ходовые испытания

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Как сообщают, 23 августа 2023 года на заводские ходовые испытания в Балтийское море впервые вышла большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная для ВМФ России в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК). Это пятая из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота.

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023 (с) Алексей Акентьев

Напомним, что контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен был быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, а строительство всей серии планировалось завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 года и была передана флоту 24 октября 2020 года. С августа 2021 года подводные лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" в сопровождении нового корвета "Гремящий" проекта 20385 совершили межфлотский переход с Балтики через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан к месту базирования на Тихоокеанский флот, прибыв во Владивосток 30 ноября 2021 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Подводная лодка "Магадан" была спущена на воду 26 марта 2021 года, вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2021 года и была введена в строй ВМФ 12 октября 2021 года. 6 августа 2022 года подводная лодка "Магадан" вышла с Балтики в переход на Дальний Восток, и, пройдя Балтийские проливы, Северное и Норвежское моря, прибыла в Полярный, а затем совершила переход по Северному морскому пути, прибыв 9 октября 2022 года к месту базирования во Владивосток и став третьей лодкой проекта 06363, вошедшей в состав ТОФ.

Подводная лодка "Уфа" была спущена на воду 31 марта 2022 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2022 года и была введена в строй ВМФ России 16 ноября 2022 года.

23 августа 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась церемония закладки пятой и шестой подводных лодок Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) по данному контракту. Подводная лодка "Можайск" была спущена на воду 27 апреля 2023 года и теперь начала испытания.

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363 (по предварительным данным, ей присвоено название "Петрозаводск"), а 16 августа 2022 года - контракт на строительство еще трех подводных лодок проекта 06363.

В 2023 году появились сообщения, что для Северного флота также планируется строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363, и что "решение о строительстве уже принято, но контракт не подписан", а его реализация "начнется не ранее 2024 года". Головной подводной лодке этого типа для Северного флота предполагается присвоить название "Мариуполь".

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023 (с) Алексей Акентьев

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Страны
Индия
Норвегия
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
20385
636.3
877 Палтус
СФ
ТОФ
ЧФ
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