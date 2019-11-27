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Ввод в строй подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" проекта 06363

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Оригинал взят у коллеги ruspodplav в Торжественный подъем флага на большой подводной лодке Б-274 "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3

25 ноября 2019 года состоялся торжественный подъем флага на большой подводной лодке Б-274 "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 (заводской номер 01614), построенной АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота.

В торжественной церемонии приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России - первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв, Генеральный директор АО "ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит, Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Приказ о зачислении подводной лодки в состав ВМФ:

Полная запись пресс-подхода:

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера 01614 и 01615) проекта 636.3 для Тихоокеанского флота состоялась на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года (подробнее: https://ruspodplav.livejournal.com/19318.html).

Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года.

Первый выход в море Б-274 "Петропавловск-Камчатский" состоялся 16 августа 2019 года (подробнее: https://ruspodplav.livejournal.com/20574.html).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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