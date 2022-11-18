Введена в строй подводная лодка Б-588 «Уфа»

16 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Это четвертая введенная в строй ВМФ России подводная лодка проекта 06363 из шести единиц, заказанных для Тихоокеанского флота. В церемонии принял участие Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 16.11.2022 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 1 ноября 2019 года, церемония ее спуска на воду была произведена 31 марта 2022 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2022 года.

Контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен был быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планировалось завершить в 2022 году.

Ранее Адмиралтейские верфи по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на Адмиралтейских верфях 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 года и была передана флоту 24 октября 2020 года. С августа 2021 года подводные лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" в сопровождении нового корвета "Гремящий" проекта 20385 совершили межфлотский переход с Балтики через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан к месту базирования на Тихоокеанский флот, прибыв во Владивосток 30 ноября 2021 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Подводная лодка Б-602 "Магадан" была спущена на воду 26 марта 2021 года, вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2021 года и была введена в строй ВМФ 12 октября 2021 года. 6 августа 2022 года подводная лодка "Магадан" вышла с Балтики в переход на Дальний Восток, и, пройдя Балтийские проливы, Северное и Норвежское моря, прибыла в Полярный, а затем совершила переход по Северному морскому пути, прибыв 9 октября к месту базирования во Владивосток и став третьей лодкой проекта 06363, вошедшей в состав ТОФ.

23 августа 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония закладки пятой и шестой подводных лодок "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) по данному контракту. Согласно пресс-релизу ОСК от 16 ноября 2022 года, "в настоящее время работники верфей проводят на ПЛ "Можайск" достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года. На ПЛ "Якутск" завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса".

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363 (по предварительным данным, ей присвоено название "Петрозаводск"), а 16 августа 2022 года - контракт на строительство еще трех подводных лодок проекта 06363.

Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 16.11.2022 (с) АО "Адмиралтейские верфи"