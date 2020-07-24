Завершены заводские ходовые испытания подводной лодки Б-603 «Волхов» проекта 06363

Как сообщило 21 июля 2020 года АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК), предприятие завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки Б-603 "Волхов" проекта 06363 для Военно-морского флота России. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 18 июня 2020 года.

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363 в период заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, июль 2020 года (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Согласно пресс-релизу Адмиралтейских верфей, заводские ходовые испытания проводились с 18 июня по 21 июля. За это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. Корабль успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками.

В ближайшее время на Адмиралтейских верфях начнется подготовка подводной лодки "Волхов" к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача подводной лодки Военно-морскому флоту России.

Со стороны bmpd напомним, что большая дизель-электрическая подводная лодка Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363 - вторая из шести подводных лодок этого типа, строящихся для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) была спущена на воду 26 декабря 2019 года и теперь передана на испытания.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. В пресс-релизе Адмиралтейских верфей от 21 июля 2020 года сообщается, что "в настоящее время на третьей подводной лодке серии "Магадан" завершается стыковка трех блоков; стыковка блоков четвертой лодки серии "Уфа" запланирована на октябрь текущего года". Известно также, что пятая и шестая подводные лодки получат названия "Можайск" и "Ижевск", в 2019 году начата резка металла для них.

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363 в период заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, июль 2020 года (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"