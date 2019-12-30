Спущена на воду подводная лодка Б-603 "Волхов" проекта 06363

26 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония спуска на воду строящейся для Военно-морского флота Российской Федерации большой дизель-электрической подводной лодки Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363. Это вторая из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота. В торжественном мероприятии принял участие командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир Якушев. Сдача лодки ВМФ намечена на ноябрь 2020 года.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 год. Известно также, что пятая подводная лодка получит название "Можайск", сейчас начата резка металла для нее. Название шестой планируемой к постройке лодки пока не сообщалось.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-603 "Волхов" (заводской номер 01615) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.12.2019 (с) Алексей Даничев