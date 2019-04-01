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01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Спущена на воду головная подводная лодка проекта 06363 для Тихоокеанского флота

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28 марта 2019 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"- ОСК) состоялась церемония спуска на воду строящейся для Военно-морского флота Российской Федерации большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Это головная из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота. В торжественном мероприятии принял участие заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Санкт-Петербург, 28.03.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. В пресс-релизе ОСК по случаю спуска "Петропавловска-Камчатского" на воду сообщается, что данная лодка "в соответствии с условиями контракта до конца текущего года будет передана заказчику. На втором корабле в серии "Волхов" на сегодняшний день начат процесс стыковки блоков в единый корпус. Строительство ещё двух кораблей "Магадан" и "Уфа" находится на стадии формирования блоков и проведения гидравлических испытаний".

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок "Магадан" и "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту запланирована на 2019 год. Известно также, что пятая подводная лодка получит название "Можайск", название шестой планируемой к постройке лодки пока не сообщалось.

Церемония спускв на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Санкт-Петербург, 28.03.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Церемония спускв на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Санкт-Петербург, 28.03.2019 (с) Александр Демьяненко / ТАСС

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
877 Палтус
АРМИ-20XX
ТОФ
ЧФ
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