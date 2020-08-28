Контракты Министерства обороны России на постройку двух подводных лодок проектов 06363 и 677

Как сообщило 25 августа 2020 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны России подписало контракты на строительство двух больших дизельных подводных лодок проектов 636.3 [06363] и 677. Церемония подписания госконтрактов состоялась на форуме "Армия-2020".

Головная большая дизель-электрическая подводная лодка Б-585 "Санкт-Петербург" проекта 677 в составе Северного флота, 14.07.2018 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Контракт предусматривает поставку подлодок проектов 636.3 и 677. Строительство будет вестись на "Адмиралтейских верфях".

На церемонии также сообщили о подписании с Центром судостроения "Звездочка" контракта на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота".

Комментарий bmpd. Подписанные контракты, по известным данным, предусматривают одной дизель-электрической большой подводной лодки проекта 06363 и одной дизель-электрической большой подводной лодки проекта 677.

Напомним, что ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам с Министерством обороны России 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. В сентябре 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" Министерство обороны России заключило контракт на постройку на "Адмиралтейских верфях" к концу 2022 года еще шести подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота, головная лодка по этому контракту Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

В свою очередь, разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки превратилось в долгострой и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако до настоящего времени находится в опытной эксплуатации на Северном флоте.

Вторая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 28 июля 2005 года, однако в 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". Государственный контракт на возобновление строительства лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан 9 июля 2013 года, лодка была спущена на воду 20 сентября 2018 года, но до сих пор находится в состоянии доделок.

Третья подводная лодка проекта 677 Б-587 "Севастополь" (заводской номер 01572) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля также было приостановлено. В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по модифицированному проекту был заключен заводом в конце 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки".

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявил, что по условиям госконтрактов сдача подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России намечена на 2020 и 2021 годы соответственно.

В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России еще двух подводных лодок проекта 677. Таким образом, законтрактованная 25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" лодка проекта 677 должна стать шестой единицей этого типа.