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ТАСС

Минобороны подписало контракты на строительство дизельных подлодок проектов 636.3 и 677

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Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей"
Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей".
Источник изображения: © Минобороны России

Строительство будет вестись на "Адмиралтейских верфях"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны России подписало контракты на строительство двух больших дизельных подводных лодок проектов 636.3 и 677. Церемония подписания госконтрактов состоялась на форуме "Армия-2020".

Контракт предусматривает поставку подлодок проектов 636.3 и 677. Строительство будет вестись на "Адмиралтейских верфях".

На церемонии также сообщили о подписании с Центром судостроения "Звездочка" контракта на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота".

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.

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