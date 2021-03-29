Спущена на воду подводная лодка Б-602 «Магадан» проекта 06363

26 марта 2021 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония спуска на воду строящейся для Военно-морского флота Российской Федерации большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Это третья из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Знаменательным событием для Военно-морского флота России назвал спуск подводной лодки "Магадан" начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин: "Коллектив Адмиралтейских верфей вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи".

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 гда и была передана флоту 24 октября 2020 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Известно, что пятая и шестая подводные лодки получат названия "Можайск" и "Ижевск", в 2019 году была начата резка металла для них.

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и агентство "Регнум"