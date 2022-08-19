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bmpd.livejournal.com

Контракты на форуме «Армия-2022»

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил, что в ходе проходящего Международного военно-технического форума "Армия-2022" были 16 августа 2022 года подписаны семь и вручены 29 государственных контрактов 26 предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Заместитель министра обороны уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы Российской Федерации получат более 3700 новых образцов техники, а также будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и заместитель генерального директора АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев на церемонии подписания контракта на поставку Министерству обороны Российской Федерации новой партии фронтовых бомбардировщиков Су-34 в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022". Кубинка, 16.08.2022 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных Сил Российской Федерации по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", - сказал Алексей Криворучко.

По его словам, проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, а также на возможностях отечественной промышленности и экономической ситуации в стране.

Ранее на прошлой неделе Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал подписание и вручение на форуме "Армия-2022" в общей сложности 36 контрактов на сумму 522 млрд рублей.

Согласно опубликованным данным, известные подписанные и врученные контракты включают:

- с АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" - подписан контракт на партию новых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат";

- с ООО "Военно-промышленная компания" - вручен контракт на поставку бронетранспортеров БТР-82А;

- с ООО "Военно-промышленная компания" - вручен контракт на поставку бронеавтомобилей "Тигр-М";

- с ООО "Оружейные мастерские" - вручен контракт на поставку бронеавтомобилей "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет";

- с АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" - вручен контракт на поставку сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" (контракт рассчитан на год и включает поставку нескольких десятков ракет);

- с АО "Кронштадт" - подписан контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов "Иноходец";

- с ООО "Специальный Технологический Центр" - подписан контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Орлан-30";

- с ЗАО "ЭНИКС" - подписан контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3";

- с АО "Объединенная судостроительная корпорация" - на постройку трех дизель-электрических подводных лодок проекта 06363;

- с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - вручен контракт на поставку танков Т-90М;

- с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - вручен контракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ;

- с АО "103-й бронетанковый ремонтный завод" - вручен контракт на капитальный ремонт с модернизацией боевых машин пехоты БМП-2;

- с АО "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А.Н. Ганичева" - подписан контракт на поставку 300-мм реактивных снарядов "Сплав" для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С";

- с ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" - заключен контракт на поставку управляемых бомб УАБ-20 (видимо, для вооружения БЛА);

- с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - вручен контракт на поставку авиационных ракет класса "воздух-поверхность";

- с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - вручен контракт на поставку противорадиолокационных авиационных ракет;

- с АО "Смоленский авиационный завод" - вручен контракт на поставку авиационных противокорабельных ракет;

- с АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - подписан контракт на поставку зенитных ракетных систем С-500;

- с АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - вручен контракт на поставку перспективной автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной на базе ряда унифицированных комплексов средств автоматизации межвидового применения "Перспектива-АСУ";

- с АО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" - подписан контракт на поставку зенитных управляемых ракет 9М317М для зенитных ракетных комплексов "Бук-М3";

- с АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" - подписан контракт на поставку ракет для ракетных комлексов "Искандер-М";

- с АО "Машиностроительный завод "Арсенал" - подписан контракт на поставку разведывательных спутников "Лотос-М";

- с АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка" - вручен контракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования;

- с АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" - вручен контракт на постройку двух разведывательных кораблей проекта 03182Р (фактически уже были заложены 12 июня 2022 года);

- с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - подписан контракт на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34;

- с АО "Вертолеты России" - подписан контракт на поставку боевых вертолетов Ка-52М;

- с АО "Вертолеты России" - подписан контракт на поставку боевых вертолетов Ми-28НМ;

- с ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" - подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении" под шифром "Новатор-1".

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Страны
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Искандер
Ка-52
Ми-28Н
С-500
Су-34
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
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2 комментария
№1
19.08.2022 13:05
Контракт  на  поставку   БМПТ  не  родился в  умах генералов. А это лучший  вариант  поддержки атакующей  пехоты! Оснащенный КАЗом БМПТ был бы  оптимальным  решением  наступательного  боя  и не только. Увы... продолжим  клепать модернизацию картонных БМП-2 со смешными решетками
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№2
19.08.2022 17:08
В условиях невойны, очень скромно.
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