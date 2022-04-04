Спущена на воду подводная лодка «Уфа» проекта 06363

31 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО "ОСК") состоялась церемония спуска на воду строящейся для Военно-морского флота Российской Федерации большой дизель-электрической подводной лодки Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Это четвертая из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота.

Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022 (с) Алексей Акентьев

На церемонии спуска присутствовали председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и начальник Главного штаба ВМФ России - первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России адмирал Александр Носатов.

Подводная лодка "Уфа" была выведена из цеха в спусковой плавучий док "Луга", а затем в том же день 31 марта выведена из дока на воду и поставлена к причальной стенке Адмиралтейских верфей. Сообщается, что в настоящее время готовность корабля составляет практически 90%. После постановки "Уфы" к причальной стенке АО "Адмиралтейские верфи" предприятие начнет швартовные испытания субмарины.

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен был быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 гда и была передана флоту 24 октября 2020 года. С августа 2021 года подводные лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" в сопровождении нового корвета "Гремящий" проекта 20385 совершили межфлотский переход с Балтики через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан к месту базирования на Тихоокеанский флот, прибыв во Владивосток 30 ноября 2021 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Подводная лодка "Магадан" была спущена на воду 26 марта 2021 года, вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2021 года и была введена в строй ВМФ 12 октября 2021 года.

23 августа 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония закладки пятой и шестой подводных лодок "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) по данному контакту.

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363.

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Строящаяся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363 в спуском плавучем доке "Луга" и после вывода из дока у причальной стенки предприятия. Санкт-Петербург, 31.03.2022 (с) Алексей Акентьев