Введена в строй дизель-электрическая подводная лодка Б-602 «Магадан»

12 октября 2021 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363, вошедшей в состав Тихоокеанского флота. На лодке был поднят Военно-морской флаг.

Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводной лодки[i] Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 12.10.2021 (с) Медиапалуба / paluba.media[/i]

В церемонии принял участие врио начальника Главного штаба ВМФ России контр-адмирал Михаил Неупокоев.

Подводная лодка Б-602 "Магадан" является третьей, построенной по контракту на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России, заключенному Министерством обороны России с АО "Адмиралтейские верфи" 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта, первый корабль должен быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, а строительство всей серии планировалось завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 года и была передана флоту 24 октября 2020 года. В середине августа 2021 года лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" начали межфлотский переход с Балтики на Дальний Восток к месту постоянного базирования, и в настоящее время, обогнув Европу и пройдя Средиземное море и Суэцкий канал, находятся на переходе в Индийском океане в сопровождении также переходящего на Тихоокеанский флот нового корвета "Гремящий" проекта 20385.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Церемония спуска подводной лодки Б-602 "Магадан" состоялась на "Адмиралтейских верфях" 26 марта 2021 года, а 25 июня 2021 года лодка "Магадан" вышла на заводские ходоввые испытания.

23 августа 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония закладки пятой и шестой подводных лодок "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) по данному контакту.

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363.

Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводной лодки[i] Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 12.10.2021 (с) Министерство обороны России[/i]

Видео (с) Илья Курганов / Rus Podplav :