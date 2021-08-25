Заложены дизель-электрические подводные лодки «Можайск» и «Якутск»

23 августа 2021 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России.

Закладная доска заложенной на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки "Якутск" (заводской номер 01619) проекта 06363. Санкт-Петербург, 23.08.2021 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Мероприятие прошло в рамках церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих судостроительных заводах России в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Из подмосковного парка "Патриот" глава государства наблюдал за закладкой атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин" проекта 09552 (проект 955А) на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске, больших дизель-электрических подводных лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 06363 на АО "Адмиратейские верфи" в Санкт-Петербурге, а также корветов "Грозный" проекта 20380 и "Буйный" проекта 20385 на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

"Можайск" и "Якутск" являются завершающими пятой и шестой подводными лодками, строящимися в рамках контракта на постройку серии из шести подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи", подписанного 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта строительство всей серии планировалось завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 по контракту 2016 года для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 гда и была передана флоту 24 октября 2020 года. В августе 2021 года подводные лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" вышли с Балтики в самостоятельный переход к месту постоянного базирования на Тихоокеанский флот, с переходом вокруг Европы, через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Церемония спуска подводной лодки Б-602 "Магадан" состоялась на "Адмиралтейских верфях" 26 марта 2021 года, а 25 июня 2021 года эта лодка вышла на заводские ходовые испытания.

25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363.

Церемония закладки на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота ВМФ России двух больших дизель-электрических подводных лодок "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) проекта 06363. Санкт-Петербург, 23.08.2021 (с) АО "Адмиралтейские верфи"