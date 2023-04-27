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Для Северного флота планируется построить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06363

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Как передало 25 апреля 2023 года информационное агентство ТАСС, дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 [06363] "Варшавянка", которые будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, получат имена городов новых регионов России. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363 Тихоокеанского флота, введённая в строй в 2021 году (с) sam7 / forums.airbase.ru

"Варшавянки" из серии подводных кораблей проекта 636.3 для Северного флота получат имена городов новых российских регионов. Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что для Северного флота будет заложена серия из шести ДЭПЛ "Варшавянка", решение о строительстве уже принято, но контракт не подписан. По его словам, реализация контракта начнется не ранее 2024 года.

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) были построены по контрактам 2010 и 2011 годов шесть больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах, и по контракту 2016 года ведется строительство серии из шести подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота (в 2019-2022 годах сданы первые четыре подводные лодки).

В августе 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363 (по предварительным данным, ей присвоено название "Петрозаводск"), а в августе 2022 года - контракт на строительство еще трех подводных лодок проекта 06363.

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
СФ
ТОФ
ЧФ
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