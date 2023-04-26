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ТАСС

Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России

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Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов"
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Первый корпус назовут в честь Мариуполя

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Варшавянка", которые будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, получат имена городов новых регионов России. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Варшавянки" из серии подводных кораблей проекта 636.3 для Северного флота получат имена городов новых российских регионов. Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что для Северного флота будет заложена серия из шести ДЭПЛ "Варшавянка", решение о строительстве уже принято, но контракт не подписан. По его словам, реализация контракта начнется не ранее 2024 года.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ". 

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636.3
877 Палтус
Калибр КР
СФ
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