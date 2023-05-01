Спущена на воду подводная лодка «Можайск» проекта 06363

27 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО "ОСК") состоялась церемония спуска на воду строящейся для Военно-морского флота Российской Федерации большой дизель-электрической подводной лодки Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363. Это пятая из шести подводных лодок проекта 06363, строящихся для Тихоокеанского флота. Сдача ее ВМФ Российской Федерации запланирована на конец года.

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.04.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На церемонии спуска "Можайска" на воду присутствовали Главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов и Председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко. Подводная лодка "Можайск" в ходе церемонии была выведена из цеха в спусковой плавучий док "Луга", а затем выведена из дока на воду и поставлена к причальной стенке Адмиралтейских верфей.

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России между Министерством обороны России и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан 7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016". По условиям контракта первый корабль должен был быть передан заказчику к 25 ноября 2019 года, а строительство всей серии планировалось завершить в 2022 году.

Ранее "Адмиралтейские верфи" по контрактам 2010 и 2011 годов построили шесть подводных лодок проекта 06363 для Черноморского флота, сданных ВМФ России в 2014-2016 годах. Проект 06363 разработан АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) и является модернизацией проектов 877 и 636.

Закладка первых двух лодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" (заводские номера, соответственно, 01614 и 01615) проекта 06363 для Тихоокеанского флота была произведена на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. Головная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 16 августа 2019 года и была сдана ВМФ России в контрактный срок 25 ноября 2019 года.

Вторая лодка Б-603 "Волхов" была спущена на воду 26 декабря 2019 года, вышла на заводские ходовые испытания 18 июля 2020 года и была передана флоту 24 октября 2020 года. С августа 2021 года подводные лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов" в сопровождении нового корвета "Гремящий" проекта 20385 совершили межфлотский переход с Балтики через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан к месту базирования на Тихоокеанский флот, прибыв во Владивосток 30 ноября 2021 года.

Официальная закладка третьей и четвертой подводных лодок Б-602 "Магадан" и Б-588 "Уфа" (заводские номера, соответственно, 01616 и 01617) по данному контракту была произведена 1 ноября 2019 года. Подводная лодка "Магадан" была спущена на воду 26 марта 2021 года, вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2021 года и была введена в строй ВМФ 12 октября 2021 года. 6 августа 2022 года подводная лодка "Магадан" вышла с Балтики в переход на Дальний Восток, и, пройдя Балтийские проливы, Северное и Норвежское моря, прибыла в Полярный, а затем совершила переход по Северному морскому пути, прибыв 9 октября 2022 года к месту базирования во Владивосток и став третьей лодкой проекта 06363, вошедшей в состав ТОФ.

Подводная лодка "Уфа" была спущена на воду 31 марта 2022 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 25 июня 2022 года и была введена в строй ВМФ России 16 ноября 2022 года.

23 августа 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась церемония закладки пятой и шестой подводных лодок Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) и "Якутск" (заводской номер 01619) по данному контракту. Теперь первая из них спущена на воду.25 августа 2020 года Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной большой подводной лодки проекта 06363 (по предварительным данным, ей присвоено название "Петрозаводск"), а 16 августа 2022 года - контракт на строительство еще трех подводных лодок проекта 06363.

В 2023 году появились сообщения, что для Северного флота также планируется строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363, и что "решение о строительстве уже принято, но контракт не подписан", а его реализация "начнется не ранее 2024 года". Головной подводной лодке этого типа для Северного флота предполагается присвоить название "Мариуполь".

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.04.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.04.2023 (с) www.korabel.ru , paluba.media и vk.com/deep_storm