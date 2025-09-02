В состав ВМФ России введены малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун"

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 28 августа 2025 года корабельный состав Военно-Морского Флота Российской Федерации пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялась под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видеоконференцсвязи из Главного Адмиралтейства. В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160, построенном для Черноморского флота, и на малом ракетном корабле "Ставрополь" (заводской номер 642) проекта 21631, который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале на Каспийском море также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800.

Малый ракетный корабль "Ставрополь" (заводской номер 642) проекта 21631 перед подъемом Военно-Морского флага и вводом в строй ВМФ России. На заднем плане виден одновременно вводимый в строй патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160. Балтийск, 28.08.2025 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Введенный в строй Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) "Ставрополь" стал двенадцатым и последним в серии кораблем проекта 21631 (шифр "Буян-М". проектант АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"), и, как и все корабли серии был построен в Зеленодольске АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). "Ставрополь" является третьим и последним из трех кораблей, построенных по выданному Министерством обороны России 7 сентября 2016 года Зеленодольскому ССЗ контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК проекта 21631 с заводскими номерами с 640 по 642. Ввод всех трёх кораблей в строй ВМФ предполагался в 2021-2023 годах. МРК "Ставрополь" с заводским номером 642 был заложен на Зеленодольском ССЗ 12 июля 2018 года и спущен на воду 11 июня 2024 года. В августе-сентябре 2024 года он был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт для доукомплектования, прохождения испытаний и ввода в строй. 23 декабря 2024 года "Ставрополь" вышел из Кронштадта на заводские ходовые испытания, а теперь введен в строй, став последним сданным флоту кораблем проекта 21631.

Головной МРК по данному контракту "Град" (заводской номер 640) был заложен в Зеленодольске 24 апреля 2017 года и спущен на воду 17 сентября 2021 года. В августе-сентябре 2022 года МРК "Град" был по внутренним водным путям отбуксирован из Зеленодольска в Кронштадт, и 12 октября 2022 года впервые вышел в Балтийское море на заводские ходовые испытания, сдача корабля в состав Балтийского флота была произведена 29 декабря 2022 года.

Второй МРК по данному контракту "Наро-Фоминск" (заводской номер 641) был заложен в Зеленодольске 23 февраля 2018 года и спущен на воду 9 декабря 2022 года. В августе 2023 года он был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт и начал заводские ходовые испытания 11 октября 2023 года, был введен в строй Балтийского флота 25 декабря 2023 года.

Зеленодольский завод до того уже сдал ВМФ России девять МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), 10 декабря 2018 года в состав Черноморского флота был введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637), 28 декабря 2019 года - введен МРК "Ингушетия" (заводской номер 638), а 30 января 2021 года - введен МРК "Грайворон" (заводской номер 639).

Введенный одновременно 28 августа в Каспийске в состав Черноморского флота малый ракетный корабль "Тайфун" стал седьмым вошедшим в строй ВМФ России МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт", проектант АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"). Он также является пятой и последней единицей, построенной по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) на строительство для ВМФ России пяти серийных МРК проекта 22800, и стал вторым кораблем данного типа, непосредственно построенным в Зеленодольске. Строительство трех первых из пяти заказанных по данному контракту МРК было произведено в Керчи на судостроительном заводе "Залив", с конца 2014 года находящегося под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы". Изначально контрактными сроками сдачи всех пяти заказанных по данному контракту кораблей являлись 2019-2021 годы.

Первоначально, предположительно, все пять кораблей проекта 22800, заказанные Зеленодольскому ССЗ, предназначались для Тихоокеанского флота. Однако согласно заявлению тогдашнего Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова на церемонии подъема флага на МРК "Циклон" 12 июля 2023 года, все эти пять кораблей были перечислены в состав Черноморского флота.

Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. Спуск на воду МРК "Циклон" был произведен в Керчи 24 июля 2020 года, а в сентябре 2021 года корабль был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для проведения там испытаний и ввода в строй. В конце ноября 2021 года "Циклон" вышел на заводские ходовые испытания, но процесс испытаний корабля затянулся более чем на полтора года. МРК был в итоге принят в состав ВМФ 12 июля 2023 года. 19 мая 2024 года "Циклон" был потоплен в Севастополе оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными вооруженными силами Украины.

Второй МРК "Аскольд" (заводской номер 802) был заложен в Керчи 18 ноября 2016 года, спущен там на воду 21 сентября 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Однако 4 ноября 2023 года еще не введенный в строй "Аскольд", находясь у стенки завода "Залив" в Керчи, получил тяжелые повреждения в результате попадания выпущенной вооруженными силами Украины авиационной крылатой ракеты Scalp-EG. В настоящее время корабль находится на заводе "Залив" в восстановительном ремонте, срок окончания которого неизвестен.

Третий керченский МРК "Амур" (заводской номер 803) был заложен 30 июля 2017 года и спущен на воду 26 декабря 2022 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты в декабре 2023 года. После ракетных ударов ВСУ по Керчи было принято решение о переводе всех достраивающихся кораблей ВМФ из Черного моря на Каспий. В результате в апреле 2024 года МРК "Амур" вместе с однотипным МРК "Туча" (заводскй номер 804) уже собственно зеленодольской постройки были переведены из Новороссийска по внутренним водным путям для прохождения испытаний и ввода в строй на Каспийское море в Каспийск. Там МРК "Амур" 26 августа 2024 года и был введен в состав Черноморского флота. Как и сданные затем МРК "Туча" и теперь "Тайфун", можно ожидать, все три этих корабля останутся на Каспии до окончания боевых действий с Украиной.

МРК "Туча" (заводской номер 804) был заложен 26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ, став первым кораблем проекта 22800, который фактически строился в Зеленодольске. Он был спущен на воду 30 июня 2023 года и осенью 2023 года отбуксирован из Зеленодольска в Новороссийск, а затем в апреле 2024 года - в Каспийск, где 21 декабря 2024 года был введен в состав Черноморского флота.

11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен пятый по данному контракту МРК "Тайфун" (заводской номер 805), который был спущен на воду 7 мая 2024 года. В сентябре 2024 года он был также прибуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска на сдаточную базу в Каспийск, и в январе 2025 года начал заводские ходовые испытания на Каспии. Теперь "Тайфун" в Каспийске также введен в состав Черноморского флота.

Министерство обороны России изначально с 2014 года законтрактовало 18 МРК проекта 22800, но в сентябре 2020 года аннулировало контракт на две единицы, заказанные АО "Восточная верфь" во Владивостоке. Ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания на Балтике в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (заводской номер 254, закладывался под наименованием "Шторм"), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года. По недавним сообщениям, сдача этих МРК теперь планируется перенести на 2026-2030 годы.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Шторм" (закладывался под наименованием "Павловск") и "Ураган" (закладывался под наменованием "Уссурийск") (заводские номера с 201 по 204). Спуск на воду первых двух из них "Ржев" и "Удомля" был осуществлен 27 сентября 2023 года, и в октябре 2024 года МРК "Ржев" был прибуксирован из Комсомольска-на-Амуре на сдаточную базу в Владивосток.

Церемония подъема Военно-морского флага на введённом в состав Черноморского флота малом ракетном корабле "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800. Каспийск, 28.08.2025 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации