Новые малые ракетные корабли проекта 22800 на испытаниях

Как сообщают, в октябре 2022 года были начаты заводские ходовые испытания сразу двух новых малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт"), завершенных строительством для ВМФ России. На Балтийском море 15 октября совершил первый выход на испытания малый ракетный корабль (МРК) "Буря" (заводской номер 257), построенный ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Чуть ранее на Черном море были начаты испытания МРК "Аскольд" (заводской номер 802), построенный в Керчи на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (управляющая компания для ООО "Судостроительный завод "Залив").

Построенный для ВМФ России в Керчи малый ракетный корабль "Аскольд" (заводской номер 802) проекта 22800 (шифр "Каракурт") в ходе заводских ходовых испытаний. Севастополь, октябрь 2022 года (с) Телеграм-канал "Черноморский флот" / t.me/kchf_ru

Напомним, что МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России изначально с 2014 года законтрактовало 18 МРК проекта 22800, но в сентябре 2020 года аннулировало контракт на две единицы, заказанные АО "Восточная верфь" во Владивостоке.

Ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года).

Вышедший теперь на испытания МРК "Буря" (заводской номер 257) является четвертым кораблем, построенным полностью на "Пелле". Он был заложен там 24 декабря 2016 года и спущен на воду 23 октября 2018 года, но смог в результате приступить к испытаниям только четыре года спустя - на три года позднее контрактного срока. "Буря" также стал вторым кораблем этого проекта постройки "Пелла", оснащенным корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" (первым стал "Одинцово").

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Шторм" (заводской номер 254, планировался к переименованию в "Козельск", но неясно, было оно осуществлено), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

Вышедший же на испытания на Черном море МРК "Аскольд" явялется второй единицей, построенной по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) на постройку для ВМФ России пяти серийных МРК проекта 22800. Керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) через "прокладку" в виде АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (существующего по тому же адресу, что и ООО "Судостроительный завод "Залив"). Поэтому строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК ведется в Керчи. Все пять заказанных Зеленодольску МРК оснащаются ЗРПК "Панцирь-М".

Головной зеленодольский МРК проекта 22800 по данному контракту "Циклон" (заводской номер 801) был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи еще 26 июля 2016 года и спущен на воду 24 июля 2020 года. Заводские ходовые испытания "Циклона" были начаты в Новороссийске в конце ноября 2021 года, но до сих пор корабль не завершил испытаний, хотя неофициально заявляется, что этот МРК все будет сдан флоту к концу 2022 года.

Второй построенный в Керчи МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802) был там заложен 18 ноября 2016 года и спущен на воду 21 сентября 2021 года, а теперь передан на испытания. Его ввод в строй ожидается в первой половине 2023 года.

Также в Керчи ведется постройка третьего МРК "Амур" (заводской номер 803), заложенного 30 июля 2017 года. Контрактными сроками сдачи данных трех керченских кораблей являлись 2019-2020 годы, однако они значительно ушли "вправо".

26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 804 и 805 являлся 2021 год, однако, видимо, в реальности это произойдет не ранее 2024 года.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Павловск" и "Уссурийск" (заводские номера с 201 по 204).

Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" малый ракетный корабль "Буря" (заводской номер 257) проекта 22800 (шифр "Каракурт") в Кронштадте перед выходом на заводские ходовые испытания, 12.10.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru

Находящиеся на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" недостроенные малые ракетные корабли проекта 22800, слева направо: "Вихрь" (заводской номер 256),"Охотск" (заводской номер 255) и "Шторм" (заводской номер 254) проекта 22800, 22.10.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru