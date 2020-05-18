Малые ракетные корабли «Охотск» и «Вихрь» прибуксированы для достройки на завод «Пелла»

Как сообщают, 13 мая 2020 года на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) были прибуксированы по внутренним водным путям для достройки малые ракетные корабли "Охотск" и "Вихрь" (заводские номера 255 и 256) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), спущенные на воду осенью 2019 года в Феодосии в Крыму на АО (ранее ФГУП) "Судостроительный завод "Море".

Малые ракетные корабли "Вихрь" (заводской номер 256, на переднем плане) и "Охотск" (заводской номер 255, на заднем плане) проекта 22800, прибуксированные для достройки на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), 15.05.2020 (с) Gogs / forums.airbase.ru

Напомним, что проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен фактически сменить в строительстве для ВМФ России малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних пока ограничено 12 единицами). К настоящему времени ВМФ России законтрактовали 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

В ноябре 2016 года завод "Пелла" получил в аренду на срок до 31 декабря 2020 года часть мощностей ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в результате из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", сттроительство трех кораблей осуществлялось на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", с запланированной достройкой на головном предприятии.

Первый из этих трех МРК проекта 22800 "Шторм" (в 2018 году был переименован в "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, а 9 октября 2019 года спущен на воду и 17 октября 2019 года был начат буксировкой по внутренним водным путям на головной завод "Пелла" для достройки и проведения испытаний, куда прибыл 16 ноября 2019 года.

Второй МРК "Охотск" (заводской номер 255) был заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и спущен на воду 29 октября 2019 года. Третий МРК "Вихрь" (заводской номер 256) был заложен в Феодосии 19 декабря 2017 года и спущен на воду 13 ноября 2019 года.

В связи с прекращением с 15 ноября 2019 года навигации по Волго-Балтийскому каналу, второй и третий спущенные в Феодосии МРК "Охотск" и "Вихрь", которорые также должны были быть доставлены для достройки на головной завод "Пелла", были прибуксированы (соответственно, 5 и 20 ноября) по Дону в Аксай (Ростовская область), где поставлены на зимовку до открытия навигации 2020 года.

Буксировка МРК "Охотск" и "Вихрь" из Аксая на завод "Пелла" была возобновлена в середине апреля 2020 года и теперь оба корабля прибыли к месту назначения для достройки и проведения испытаний.

Собственно на самом заводе "Пелла" полностью строились четыре МРК проекта 22800. Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль "Ураган" вышел на заводские ходовые испытания (ЗХИ) только 17 мая 2018 года и начал Государственные испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

Второй МРК "Тайфун" (ныне "Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года и начал ЗХИ только 20 мая 2019 года, 12 октября 2019 года корабль как "Советск" был введен в состав Балтийского флота.

Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. В настоящее время МРК "Одинцово" готовится к выходу на заводские ходовые испытания, для чего в декабре 2019 года он был переведен в Балтийск, где в марте 2020 года на нем был установлен для проведения корабельных испытаний первый образец боевого модуля зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года и до сих пор находящийся в стадии достройки.

Еще пять МРК проекта 22800 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (с фактической постройкой трех из них на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму), четыре - на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре), и еще два корабля законтрактованы АО "Восточная верфь" (Владивосток).

Малые ракетные корабли [i]"Буря" (заводской номер 257) и "Козельск" (закладывался под названием "Шторм", cтарое название еще сохраняется на борту, заводской номер 254) проекта 22800 у достроечной стенки ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), 15.05.2020. Визуально, степень готовности обеих кораблей практически не выросла с ноября 2019 года (с) Gogs / forums.airbase.ru[/i]