Проблемы судостроительного завода «Пелла»

Санкт-петербургский веб-ресурс "Фонтанка.ру" в материале Дениса Лебедева "Кто качает "Пеллу"? "Мы можем доложить президенту, и не будем стесняться" сообщает о ситуации вокруг судостроительного завода АО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Денег у небольшого частного судостроительного завода сейчас полно: финансирование самого большого заказа в его истории Росморречфлот ведет исправно. Однако другой рукой государство грозит их отобрать, ставя под вопрос городской стратегический проект.

Строящиеся для ВМФ России малые ракетные корабли проекта 22800 у стенки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". На переднем плане готовящийся к выходу на заводские ходовые испытания малый ракетный корабль "Одинцово" (закладывался как "Шквал", заводской номер 253), на заднем плане МРК "Буря" (заводской номер 257), побортно с которым ошвартован прибуксированный из Феодосии на достройку МРК "Козельск" (закладывался под названием "Шторм", заводской номер 254). Отрадное (Ленинградская область), 28.11.2019 (с) Министерство обороны России

Представители АО "Пелла" жалуются на козни недобросовестных конкурентов, которые вставляют палки в колеса частному стратегическому предприятию. Намек более чем прозрачен - конкурентов у завода очень мало. Но если верить таким предположениям, то именно из-за этого на "Пелле" уже задерживается зарплата, и лишь благодаря арбитражным судьям в последний момент удалось не сорвать поставки военных кораблей.

В конце января Северо-Западный арбитражный суд приостановил исполнение уже начавшегося было исполнительного производства по взысканию с ООО "Интро-Пелла" более 200 млн рублей. Юристам завода удалось убедить судей, что финансовое его положение таково, что, отдай феодосийскому АО "СЗ "Море" деньги, под вопросом поставишь исполнение крупных госзаказов.

АО "Пелла" на 59% принадлежит гендиректору Герберту Цатурову. У полутора тысяч других акционеров пакеты акций менее 5%. Выручка за 2018 год - 12,6 млрд рублей, чистая прибыль - 348 млн рублей.

История возникновения феодосийского долга тесно связана с событиями "Русской весны" в Крыму. "Фонтанка" писала, как по зову властей "Пелла" взяла шефство над простаивающим "Морем", передала ему технологии, отправила 250 рабочих, вложила в предприятие 850 миллионов собственных рублей и поделилась военными подрядами. В качестве компенсации обсуждалась возможность передачи феодосийской площадки в собственность владельцам "Пеллы" после акционирования ФГУП "СЗ "Море"". Но не сложилось: в 2019 году АО было отдано "Ростеху", а перед этим феодосийцы стали энергично требовать от петербуржцев деньги. В Крыму считают, что петербуржцы отдали слишком мало денег за выполненную в итоге в Феодосии работу. Требуют чуть больше 200 млн рублей - не бог весть какие по меркам отрасли деньги, но не для частной компании с рентабельностью около 2% и без перспектив прощения долгов, как это бывает в госсекторе.

Решение апелляционной инстанции о выплате денег "Морю" вступило в силу в октябре, и почти сразу был выписан исполнительный лист. "Интро-Пелла" пытается оспорить свой "приговор", причем настолько энергично, что даже поторапливает судей, требуя ускоренного рассмотрения своего дела. Впрочем, пока что удалось лишь отсрочить работу приставов. "Взыскание с общества такой значительной суммы … приведет к срыву исполнения им других государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа", - говорится в решении судьи арбитражного суда Северо-Западного округа Боголюбовой.

А на подходе, тем временем, другая напасть. И как раз из той самой оборонной сферы. Не далее как 6 февраля в арбитраже состоялось слушание по иску теперь уже Минобороны. Военные требуют неустойку за срыв сроков поставки малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи". Рассмотрение дела было отложено. И если претензии "Ростеха" могут сорвать контракты, то оборонное ведомство способно буквально разорить "Пеллу" - речь идет о почти 3 млрд рублей.

"Штраф как будто рассчитан за непоставку всей серии, а не одного изделия. Это техническая ошибка - с двух сторон: и их, и наша. Она не может стоить трех миллиардов. Надо быть круглым идиотом, чтобы пытаться доказать это в суде. Но, тем не менее, кто-то выполняет чей-то заказ. Мы имеем возможность напрямую доложить президенту, что мы уже сделали, как развиваемся и кто нам мешает. И мы не будем стесняться", - обещает Илья Вайсман, заместитель генерального директора "Пеллы" по перспективному развитию.

Суть претензий в конце декабря очень подробно комментировал сам завод. Он признает, что, да, сроки сорваны, но, во-первых, этому были вполне веские причины: военно-морской парад и чемпионат мира по футболу, на время которого по полугласному указанию все "опасные" производства в городе останавливались. Но самое главное, на "Пелле" продемонстрировали письма - с подписями ответственных за приемку "Мытищ" военных, которые прямо указывают: сроки сорваны по уважительным причинам, неустойку требовать не надо.

Однако эти все письма датированы самое позднее октябрем 2019 года, а иск подан спустя два месяца. Разумеется, за это время обстановка на судостроительном фронте могла сильно измениться. "Если какой-то руководитель поставил подпись, разрешающую не платить неустойку, - это его личное дело. Штрафы выставляют юристы, которые четко следуют положениям подписанного контракта", - объясняет "Фонтанке" эксперт отрасли, пожелавший сохранить анонимность.

Куда более приятные новости на "Пелле" от гражданских заказчиков. В конце года она получила от Росморречфлота крупнейший заказ на строительство ледокола за 7,3 млрд рублей, перейдя дорогу предприятиям Объединенной судостроительной корпорации, которые раньше возводили такие суда. Однако по большей части эти деньги - так уж вышло - идут в Германию. Дело в том, что владельцы "Пеллы" в 2014 году купили в Гамбурге одну из старейших немецких верфей, которая сейчас называется Pella Sietas GmbH. Именно она и выполняет ледокольный госзаказ, отмечая, что это самый крупный ее проект в истории.

Более того, немецкие СМИ отмечают, что это будет самый крупный ледокол, когда-либо построенный в Германии. Этот заказ позволит загрузить работой 400 немецких рабочих, что, конечно, можно рассматривать как очень дружественный жест со стороны российских властей, распределяющих судостроительные миллиарды.

Судя по тому, что АО "Пелла" сейчас исправно получает деньги от Росморречфлота (по данным сайта госзаказа, ему с ноября 2019-го уже переведено 1,4 млрд рублей, последний платеж на 373 млн рублей - 4 февраля), российские чиновники не особо возражают против такой схемы. Видит в этом логику и Илья Вайсман: "Там же не только немцы будут работать. Уже сейчас, пока ведется подготовка, там 10 наших специалистов. А потом мы собираемся направлять туда для получения опыта наши бригады, не менее 50 человек".

Тем временем в редакцию "Фонтанки" пришло письмо, в котором человек, представляющийся сотрудником ООО "Интро-Пелла", рассказывает о задержках зарплаты на его предприятии. "Конечно, так происходит, - и мы приносим работникам извинения за эти задержки, потому что нам Минобороны должно 3 млрд рублей", - подтверждает Илья Вайсман.

По данным "Фонтанки", с прошлого года ходят слухи о возможном переходе "Пеллы" под контроль государства. Об этом редакции рассказали четыре не связанных друг с другом источника, хотя и без подробного уточнения, кому и по какой схеме. Разговоры о том, что именно Объединенная судостроительная корпорация станет выгодоприобретателем этой сделки, Илья Вайсман называет глупостями. "ОСК - это государственный концерн и наш конкурент. Они проиграли конкурс на ледокол, чувствуют себя обиженными и всячески пытаются затормозить движение "Пеллы" вперед", - объясняет он. В ОСК "Фонтанке" заявили, что не собираются покупать "Пеллу". "Информация недостоверна", - заявили в пресс-службе корпорации.

Планов у завода действительно хватает. Еще недавно "Пелла" отчиталась о вводе в эксплуатацию новых цехов в Отрадном, в 2019 году компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве со Смольным о строительстве новой стапельной площадки в Понтонном за 2,4 млн рублей. Ввести в эксплуатацию этот судостроительный комплекс планируется в 2022 году.