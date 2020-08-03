На Амурском судостроительном заводе заложен малый ракетный корабль «Павловск» проекта 22800

29 июля 2020 года на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Павловск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 203. Это четвертый корабль проекта 22800, строящийся на АСЗ.

Закладная доска заложенного 29.07.2020 на ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Павловск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 203 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Корабль строится в соответствии с контрактом, заключенным 22 августа 2018 года Министерством обороны России на постройку шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них должны быть построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год.

Первые два тихоокеанских МРК проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года. Третий корабль данного проекта "Уссурийск" с заводским номером 204 был заложен на АСЗ 26 декабря 2019 года.

На церемонии закладки МРК "Уссурийск" 26 декабря 2019 года директор АСЗ Владимир Кулаков заявил, что сдать заказанные заводу малые ракетные корабли планируется раньше контрактных сроков: не в 2026 году, как планировалось изначально, а два заложенных первыми МРК "Ржев" и "Удомля" - в 2023 году, ещё два - "Уссурийск" и "Павловск", который планируется заложить в мае 2020 года, - в 2024 году.

Данные о строительстве двух МРК, заказанных АО "Восточная верфь" во Владивостоке, до сих пор отсутствуют.

Малый ракетный корабль проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", строительство которых пока что ограничено 12 единицами. Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), которое к настоящему времени сдало два первых корабля этого типа "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в состав Балтийского флота ВМФ России 17 декабря 2018 года) и "Советск" (закладывался под наименованием [i]"Тайфун",[/i] заводской номер 252, введен в состав Балтийского флота ВМФ России 12 октября 2019 года).

В мае 2020 года были начаты заводские ходовые испытания построенного "Пеллой" третьего МРК проекта 22800 "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал"), сдача которого ожидается в этом году. В достройке на заводе "Пелла" находятся четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257, спущенный на воду 23 октября 2018 года), а также еще три корабля проекта 22800 - "Козельск" (закладывался как "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на ОАО "Пелла" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ), то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК ведется в Керчи. Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года и спущен на воду 24 июля 2020 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802, заложен 18 ноября 2016 года) и "Амур" (заводской номер 803, заложен 30 июля 2017 года) - видимо, оба они предназначены для Тихоокеанского флота. Сроками сдачи данных трех кораблей являлись 2019-2020 годы, однако, они выдержаны не были.

26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими еомерами 804 и 805 является 2021 год.26 февраля 2019 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась церемония закладки МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал четвертым кораблем проекта 22800 по контракту Зеленодольского завода, и, стал первым, который фактически строится в Зеленодольске.11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен МРК "Тайфун" (второй с этим названием; заводской номер 805).

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Павловск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 203. Комсомольск-на-Амуре, 29.07.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

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