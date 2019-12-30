На Амурском судостроительном заводе заложен малый ракетный корабль "Уссурийск" проекта 22800

26 декабря 2019 года на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Уссурийск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 204. Это третий корабль проекта 22800, строящийся на Дальнем Востоке.

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Уссурийск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 204. Комсомольск-на-Амуре, 26.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Корабль строится в соответствии с контрактом, заключенным 22 августа 2018 года Министерством обороны России на постройку шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них должны быть построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год.

Первые два тихоокеанских МРК проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года. Сообщается, что четвертый корабль данного проекта "Павловск" с заводским номером 203 будет заложен на АСЗ в мае 2020 года.

На церемонии закладки МРК "Уссурийск" директор АСЗ Владимир Кулаков заявил, что сдать заказанные заводу малые ракетные корабли планируется раньше контрактных сроков: не в 2026 году, как планировалось изначально, а два заложенных первыми МРК "Ржев" и "Удомля" - в 2023 году, ещё два - "Уссурийск" и "Павловск", который планируется заложить в мае 2020 года, - в 2024 году.

Малый ракетный корабль проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", строительство которых пока что ограничено 12 единицами. Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

МРК "Тайфун" ("Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года, вышел на заводские ходовые испытания 20 мая 2019 года и вошел в состав Балтийского флота 12 октября 2019 года. Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта"Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, спущен на воду 9 октября 2019 года и в октябре-ноябре 2019 года был отбуксирован для достройки на головной завод "Пелла". Второй МРК "Охотск" (заводской номер 255) был заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, спущен на воду 29 октября 2019 года. Третий корабль "Вихрь" (заводской номер 256) был заложен 19 декабря 2017 года и спущен на воду 13 ноября 2019 года.. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802, заложен 18 ноября 2016 года) и "Амур" (заводской номер 803, заложен 30 июля 2017 года).

26 февраля 2019 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась церемония закладки МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал четвертым кораблем проекта 22800 по контракту Зеленодольского завода, и, стал первым, который фактически строится в Зеленодольске.11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен МРК "Тайфун" (второй с этим названием; заводской номер 805).

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Уссурийск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 204. Комсомольск-на-Амуре, 26.12.2019 (с) www.komcity.ru

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