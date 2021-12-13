Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 на испытаниях

Как сообщают шипспоттеры, 10 декабря 2021 года в Севастополь из Новороссийска в ходе третьего выхода на этапе заводских ходовых испытаний прибыл малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 801 - первый корабль этого проекта, построенный в Керчи на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (управляющая компания для ООО "Судостроительный завод "Залив"). Заводские ходовые испытания малого ракетного корабля (МРК) "Циклон" были начаты без особой огласки в Новороссийске в конце ноября 2021 года.

Построенный для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), прибывший в Севастополь в ходе заводских ходовых испытаний, 10.12.2021 (с) via forums.airbase.ru

"Циклон" является головной единицей, построенной по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800. Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ), то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК ведется в Керчи.

Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. Спуск на воду МРК "Циклон" был произведен в Керчи 24 июля 2020 года, а в сентябре 2021 года корабль был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для проведения там испытаний и ввода в строй. Корабль предназначен для Черноморского флота.

В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802, заложен 18 ноября 2016 года, спущен на воду 21 сентября 2021 года) и "Амур" (заводской номер 803, заложен 30 июля 2017 года). Сроками сдачи данных трех кораблей являлись 2019-2020 годы, однако они выдержаны не были.

26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 804 и 805 является 2021 год.

Напомним, что МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа: "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в состав Балтийского флота ВМФ России 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием [i]"Тайфун",[/i] заводской номер 252, введен в состав Балтийского флота ВМФ России 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в состав Балтийского флота 21 ноября 2020 года).

В достройке на заводе "Пелла" находятся четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257, спущенный на воду 23 октября 2018 года), а также еще три корабля проекта 22800 - "Козельск" (закладывался как "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на ОАО "Пелла" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Павловск" и "Уссурийск" (заводские номера с 201 по 204). Ранее еще два корабля были законтрактованы АО "Восточная верфь" (Владивосток), но в сентябре 2020 года Министерство обороны России аннулировало контракт на них.

Построенный для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), прибывший в Севастополь в ходе заводских ходовых испытаний, 10.12.2021 (с) А. Бричевский