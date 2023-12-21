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"Пелла" хочет через суд продлить сроки сдачи трёх малых ракетных кораблей проекта 22800 до 2030 года

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Как сообщило издание "Деловой Петербург" в материале Светланы Афониной "Пелла" хочет через суд продлить сроки сдачи трёх кораблей "Каракурт", судостроительный завод АО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) намерен через суд продлить сроки сдачи трёх находящихся в достройке на предприятии малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт") для ВМФ России. Передать заказчику последний из них предлагается в октябре 2030 года.

Находящиеся на АО "Пелла" недостроенные малые ракетные корабли проекта 22800. На первом плане корабли "Вихрь" (заводской номер 256) и "Охотск" (заводской номер 255), на заднем плане "Козельск" (бывший "Шторм", заводской номер 254). Сзади стоит также превратившееся в долгострой исследовательское судно "Ильмень" (заводской номер 151) проекта 11982, спущенное на воду еще в 2017 году. Отрадное (Ленинградская область), 15.10.2023 (с) Curious / forums.airbase.ru

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ленинградского судостроительного завода "Пелла" к министерству обороны России об изменении государственного контракта на строительство серии малых ракетных кораблей (МРК) (шифр "Каракурт"). Верфь хочет внести в документ новые сроки сдачи трёх кораблей и передать заказчику "Козельск" (бывший "Шторм") до 25 октября 2026 года, "Охотск" - до 25 октября 2028-го, "Вихрь" - до 25 октября 2030 года, следует из опубликованных документов.

Контракт на строительство серии из семи "Каракуртов" "Пелла" и Минобороны заключили в 2015 году. Спроектированные ЦМКБ "Алмаз", эти МРК имеют длину 60 м, ширину - 10 м, осадку - 4 м. Серию кораблей такого типа сегодня строит также Зеленодольский завод им. Горького и Амурский судостроительный завод.

"Пелла" ранее передала заказчику уже три "Каракурта" - "Мытищи", "Советск" и "Одинцово". Четвёртый - "Буря", оснащённый зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", сейчас проходит государственные испытания.

Оставшиеся три МРК, сроки сдачи которых стали предметом иска к заказчику, в своё время заложили на судостроительном заводе "Море" в Крыму, но, недостроив, отбуксировали по внутренним водным путям на основную площадку "Пеллы" в Ленинградскую область в 2019-2020 годах.

Напомним: федеральные власти передали "Море" в аренду "Пелле" в 2016-м на 3 года. Планировалось, что новый партнёр за это время вложит в развитие крымской верфи около 1 млрд рублей, а также поделится заказами. До того "Море" в основном выпускало десантные катера на воздушной подушке.

Но партнёрство не сложилось, даже с учётом того, что "Пелла" отправила в Крым своих специалистов, чтобы наладить рабочие процессы. Три недостроенных корабля в 2019-2020 годах отбуксировали в Отрадное Ленинградской области для достройки. Степень их готовности в последнее время не уточнялась. Передать "Козельск" планировалось до конца 2021 года, писали "Известия".

Ещё одна проблема, с которой столкнулась "Пелла" при достройке "Каракуртов", - срыв сроков поставки дизелей производства петербургского завода "Звезда". Раньше это также было предметом судебных разбирательств между сторонами. Корабли оснащают главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1.

Кроме того, в конце ноября "Пелла" предъявила ещё один иск ПАО "Звезда" на общую сумму 197,7 млн рублей. Его суть в опубликованных документах не уточняется, но заявление принято к производству. Рассмотрение обоих дел начнётся в феврале 2024 года.

Получить оперативный комментарий "Пеллы" "ДП" не удалось.

Со стороны bmpd напомним, что ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла") с 2015 года осуществляется строительство первых семи малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). К настоящему времени "Пелла" сдала три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) проходит испытания на Балтике с октября 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием достройке у достроечной стенки завода "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (заводской номер 254, закладывался под наименованием "Шторм"), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
АСЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
2020-й год
22800 МРК
БФ
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