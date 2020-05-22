Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 вышел на заводские ходовые испытания

Как сообщило 20 мая 2020 года Министерство обороны Российской Федерации, малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" (заводской номер 253) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на ОАО "Пелла", на размагничивании перед выходом на заводские ходовые испытания. Балтийск, 01.05.2020 (с) Евгений Бабанов

Напомним, что "Одинцово" (заводской номер 253) закладывался под наименованием "Шквал" (был переименован в 2018 году) и является третьим кораблем проекта 22800 постройки ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Церемония закладки корабля была произведена 29 июля 2016 года, спущен на воду МРК был 5 мая 2018 года. В декабре 2019 года МРК "Одинцово" был переведен с завода "Пелла" в Балтийск, откуда теперь вышел на заводские ходовые испытания.

Стоит отметить, что в марте 2020 года в Балтийске на МРК "Одинцово" был установлен для проведения корабельных испытаний первый образец боевого модуля зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

Ранее завод "Пелла" сдал для ВМФ России два первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) . Церемония их закладки состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль "Ураган" вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственные испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

Второй МРК "Тайфун" (ныне "Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года и начал ЗХИ только 20 мая 2019 года, 12 октября 2019 года корабль как "Советск" был введен в состав Балтийского флота.

24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК проекта 22800 "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года и до сих пор находящийся в стадии достройки.

Также на заводе "Пелла" находятся в достройке три МРК проекта 22800 "Козельск" (закладывался как "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на ОАО "Пелла" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

Еще пять МРК проекта 22800 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (с фактической постройкой трех из них на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму), четыре - на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре), и еще два корабля законтрактованы АО "Восточная верфь" (Владивосток).

Малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" (заводской номер 253) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на ОАО "Пелла", на размагничивании перед выходом на заводские ходовые испытания. Балтийск, 01.05.2020 (с) Евгений Бабанов