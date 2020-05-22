Войти
bmpd.livejournal.com

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 вышел на заводские ходовые испытания

288
0
0

Как сообщило 20 мая 2020 года Министерство обороны Российской Федерации, малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" (заводской номер 253) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на ОАО "Пелла", на размагничивании перед выходом на заводские ходовые испытания. Балтийск, 01.05.2020 (с) Евгений Бабанов

Напомним, что "Одинцово" (заводской номер 253) закладывался под наименованием "Шквал" (был переименован в 2018 году) и является третьим кораблем проекта 22800 постройки ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Церемония закладки корабля была произведена 29 июля 2016 года, спущен на воду МРК был 5 мая 2018 года. В декабре 2019 года МРК "Одинцово" был переведен с завода "Пелла" в Балтийск, откуда теперь вышел на заводские ходовые испытания.

Стоит отметить, что в марте 2020 года в Балтийске на МРК "Одинцово" был установлен для проведения корабельных испытаний первый образец боевого модуля зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

Ранее завод "Пелла" сдал для ВМФ России два первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) . Церемония их закладки состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль "Ураган" вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственные испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

Второй МРК "Тайфун" (ныне "Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года и начал ЗХИ только 20 мая 2019 года, 12 октября 2019 года корабль как "Советск" был введен в состав Балтийского флота.

24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК проекта 22800 "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года и до сих пор находящийся в стадии достройки.

Также на заводе "Пелла" находятся в достройке три МРК проекта 22800 "Козельск" (закладывался как "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на ОАО "Пелла" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

Еще пять МРК проекта 22800 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (с фактической постройкой трех из них на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму), четыре - на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре), и еще два корабля законтрактованы АО "Восточная верфь" (Владивосток).

Малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" (заводской номер 253) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на ОАО "Пелла", на размагничивании перед выходом на заводские ходовые испытания. Балтийск, 01.05.2020 (с) Евгений Бабанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Шквал
Компании
АСЗ
Восточная верфь
Залив СЗ
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
2020-й год
22800 МРК
БФ
Похожие новости
18.05.2020
Малые ракетные корабли «Охотск» и «Вихрь» прибуксированы для достройки на завод «Пелла»
16.09.2019
В Зеленодольске заложен малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800
03.07.2019
На Амурском судостроительном заводе заложены малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" проекта 22800
22.05.2019
Начаты заводские ходовые испытания второго малого ракетного корабля проекта 22800
29.03.2019
"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара