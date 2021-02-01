Малый ракетный корабль «Грайворон» проекта 21631 введен в состав Черноморского флота

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что 30 января 2021 года в Севастополе на причале Минная стенка прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота ВМФ России малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Грайворон". Это девятый малый ракетный корабль проекта 21631 (заводской номер 639), построенный в Зеленодольске (Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс").

Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Грайворон" (заводской номер 639), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Севастополь, 30.01.2021 (с) Константин Михальчевский

На церемонии присутствовали начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Витко, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Со стороны bmpd напомним, что малый ракетный корабль (МРК) "Грайворон" проекта 21631 (заводской номер 639) строился на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" по контракту № З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ на постройку четырех очередных кораблей проекта 21631 с заводскими номерами 636, 637, 638 и 639, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны России 25 декабря 2013 года. Закладка корабля была произведена в Зеленодольске 10 апреля 2015 года. Корабль был спущен на воду в апреле 2020 года, после чего в августе 2020 года был осуществлен перевод МРК "Грайворон" по внутренним водным путям из Зеленодольска в Новороссийск на Черное море для дооснащения и проведения испытаний. Заводские ходовые испытания МРК "Грайворон" были начаты 19 сентября 2020 года.

Корабль вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, в составе которой уже находятся три других построенных по тому же контракту однотипных МРК "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" (заводские номера 636, 637 и 638), введенные в строй в 2018-2019 годах.

Разработчиком малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 является АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Зеленодольский завод уже сдал ВМФ России семь МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), 10 декабря 2018 года в состав Черноморского флота был введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637), а 28 декабря 2019 года - введен МРК "Ингушетия" (заводской номер 638).

На Зеленодольском заводе сейчас находятся в стапельной стадии строительства три корабля, законтрактованных Министерством обороны России 7 сентября 2016 года по контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК проекта 21631 (с заводскими номерами с 640 по 642) - "Град" (заводской номер 640, заложен 24 апреля 2017 года), "Наро-Фоминск" (заводской номер 641, заложен 23 февраля 2018 года) и "Ставрополь" (заводской номер 642, заложен 12 июля 2018 года) . Сейчас ввод их в строй ВМФ предполагается в 2021-2023 годах.

Выступая на церемонии спуска на воду 11 июня 2019 года в Зеленодольске МРК "Ингушетия", начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.

Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Грайворон" (заводской номер 639), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Севастополь, 30.01.2021 (с) (с) Сергей Мальгавко / ТАСС

Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Грайворон" (заводской номер 639), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Севастополь, 30.01.2021 (с) пресс-служба губернатора Севастополя

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