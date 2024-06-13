Спущен на воду малый ракетный корабль "Ставрополь" проекта 21631

11 июня 2024 года в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась торжественная церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Ставрополь" проекта 21631 (шифр "Буян-М"; разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") с заводским номером 642. Это двенадцатый, и, видимо, последний в серии малый ракетный корабль проекта 21631.

Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Ставрополь" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 642. Зеленодольск, 11.06.2024 (с) ТАСС

На церемонии спуска "Ставрополя" на воду присутствовали Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев, начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв, исполняющий обязанности Премьер - министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Согласно заявлению Главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева, данный корабль планируется ввести в состав Балтийского флота (36-й бригады ракетных катеров и кораблей Балтийской военно-морской базы) к концу 2024 года.

Несмотря на то, что "Ставрополь" спущен на воду в высокой степени готовности на третьем году идущей войны, в его конструкцию не внесено никаких изменений по опыту идущих боевых действий и не принято никаких мер по усилению его противовоздушной, противодроновой и противокатерной обороны.

Малый ракетный корабль (МРК) "Ставрополь" является третьим и последним из трех кораблей, строящихся по выданному Министерством обороны России 7 сентября 2016 года контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК проекта 21631 с заводскими номерами с 640 по 642. МРК "Ставрополь" с заводским номером 642 был заложен в Зеленодольске 12 июля 2018 года. Ввод всех трёх кораблей в строй ВМФ предполагался в 2021-2023 годах, но в итоге был сдвинут примерно на год.

Головной МРК по данному контракту "Град" (заводской номер 640) был заложен в Зеленодольске 24 апреля 2017 года и спущен на воду 17 сентября 2021 года. В августе-сентябре 2022 года МРК "Град" был по внутренним водным путям отбуксирован из Зеленодольска в Кронштадт, и 12 октября 2022 года впервые вышел в Балтийское море на заводские ходовые испытания, сдача корабля в состав Балтийского флота была произведена 29 декабря 2022 года.

Второй МРК по данному контракту "Наро-Фоминск" (заводской номер 641) был заложен в Зеленодольске 23 февраля 2018 года и спущен на воду 9 декабря 2022 года. В августе 2023 года он был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт и начал заводские ходовые испытания 11 октября 2023 года, введен в строй Балтийского флота 25 декабря 2023 года.

Зеленодольский завод до того уже сдал ВМФ России девять МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), 10 декабря 2018 года в состав Черноморского флота был введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637), 28 декабря 2019 года - введен МРК "Ингушетия" (заводской номер 638), а 30 января 2021 года - введен МРК "Грайворон" (заводской номер 639).

Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Ставрополь" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 642. Зеленодольск, 11.06.2024 (с) ТАСС, РИА Новости и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"