Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631

17 сентября 2021 года в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась торжественная церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Град" проекта 21631 (шифр "Буян-М"; разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") с заводским номером 640. Это десятый малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631.

Спуск на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Град" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 640. Зеленодольск, 17.09.2021 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

От имени Главнокомандующего Военно-Морского Флота России адмирала Николая Евменова зеленодольских корабелов поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов. Он передал судостроителям слова адмирала Николая Евменова о том, что "очередной боевой корабль, оснащенный высокоточным оружием, построен зеленодольцами традиционно с высоким качеством и станет достойным пополнением для надводной составляющей Военно-Морского Флота".

В своем выступлении Ильяс Шигапов заявил, что малый ракетный корабль "Град" будет сдан в 2022 году и введен в состав Балтийского флота.

Со стороны bmpd напомним, что МРК "Град" является головным из трех кораблей, строящихся по выданному Министерством обороны России 7 сентября 2016 года контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК проекта 21631 с заводскими номерами с 640 по 642. МРК "Град" (заводской номер 640) был заложен в Зеленодольске 24 апреля 2017 года. По данному контракту начаты строительством также и следующие корабли "Наро-Фоминск" (заводской номер 641, заложен 23 февраля 2018 года) и "Ставрополь" (заводской номер 642, заложен 12 июля 2018 года) . Ввод их в строй ВМФ предполагался в 2021-2023 годах, но, видимо, в итоге был сдвинут примерно на год.

Зеленодольский завод до того уже сдал ВМФ России девять МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), 10 декабря 2018 года в состав Черноморского флота был введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637), 28 декабря 2019 года - введен МРК "Ингушетия" (заводской номер 638), а 30 января 2021 года - введен МРК "Грайворон" (заводской номер 639).

Выступая на церемонии спуска на воду 11 июня 2019 года в Зеленодольске МРК "Ингушетия", тогдашний начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.

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