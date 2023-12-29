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Введён в строй малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631

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25 декабря 2023 года в Кронштадте состоялась церемония подъёма Военно-морского флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641. В режиме видеоконференции из Санкт-Петербурга в церемонии принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. "Наро-Фоминск" стал одиннадцатым введённым в строй ВМФ России малым ракетным кораблем проекта 21631.

Церемония подъёма Военно-морского флага на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641. Кронштадт, 25.12.2023 (с) МИнистерство обороны Российской Федерации

Строительство малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 ведётся в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") по проекту АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" является вторым из трех кораблей, строящихся по выданному Министерством обороны России 7 сентября 2016 года Зеленодольскому заводу контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК ( с десятого по двенадцатый) проекта 21631 с заводскими номерами с 640 по 642.

МРК "Наро-Фоминск" (заводской номер 641) был заложен в Зеленодольске 23 февраля 2018 года и спущен на воду 9 декабря 2022 года. В августе 2023 года он был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт и начал заводские ходовые испытания 11 октября 2023 года, а теперь введен в строй.

Головной МРК по данному контракту "Град" (заводской номер 640) был заложен в Зеленодольске 24 апреля 2017 года, спущен на воду 17 сентября 2021 года и введён в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года.

По данному контракту также ведется строительство МРК "Ставрополь" (заводской номер 642, заложен 12 июля 2018 года). Ввод всех трёх кораблей в строй ВМФ предполагался в 2021-2023 годах, но в итоге был сдвинут примерно на год.

Зеленодольский завод до того уже сдал ВМФ России девять МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), 10 декабря 2018 года в состав Черноморского флота был введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637), 28 декабря 2019 года - введен МРК "Ингушетия" (заводской номер 638), а 30 января 2021 года - введен МРК "Грайворон" (заводской номер 639).

Выступая на церемонии спуска на воду 11 июня 2019 года в Зеленодольске МРК "Ингушетия", тогдашний начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631. В августе 2022 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" представило модель МРК проекта 21635 (шифр "Сарсар") с увеличенными размерениями и 16-зарядной вертикальной пусковой установкой универсального ракетного комплекса УКСК.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года (с) Артём Балабин / forums.airbase.ru

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Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
КС-К
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ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
Кронштадт
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