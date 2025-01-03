Малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 введён в строй ВМФ России

21 декабря 2024 года в Каспийске состоялась торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 804. Корабль был построен АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс") в Зеленодольске, но по обстоятельствам военного времени проходил доукомплектование и испытания на Каспийском море, хотя формально зачислен в состав Черноморского флота. Он стал шестым кораблем проекта 22800, вошедшим в строй ВМФ России.

Вошедший в строй ВМФ России малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 804, построенный АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Каспийск, 21.12.2024 (с) Кадр из репортажа телеканала "Россия 24"

"Туча" является четвёртой единицей, построенной по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, и одноврременно стал первым кораблем данного типа, непосредственно построенным в Зеленодольске. Строительство трех первых из пяти заказанных по данному контракту МРК было произведено в Керчи на судостроительном заводе "Залив", с конца 2014 года находящегося под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы". Изначально контрактными сроками сдачи всех пяти заказанных по данному контракту кораблей являлись 2019-2021 годы.

Первоначально, предположительно, все пять кораблей проекта 22800, заказанные Зеленодольскому ССЗ, предназначались для Тихоокеанского флота. Однако согласно заявлению тогдашнего Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова на церемонии подъема флага на МРК "Циклон" 12 июля 2023 года, все эти пять кораблей были перечислены в состав Черноморского флота.

Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. Спуск на воду МРК "Циклон" был произведен в Керчи 24 июля 2020 года, а в сентябре 2021 года корабль был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для проведения там испытаний и ввода в строй. В конце ноября 2021 года "Циклон" вышел на заводские ходовые испытания, но процесс испытаний корабля затянулся более чем на полтора года. МРК был в итоге принят в состав ВМФ 12 июля 2023 года. 19 мая 2024 года "Циклон" был потоплен в Севастополе оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными вооруженными силами Украины.

Второй МРК "Аскольд" (заводской номер 802) был заложен в Керчи 18 ноября 2016 года, спущен там на воду 21 сентября 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Однако 4 ноября 2023 года еще не введенный в строй "Аскольд", находясь у стенки завода "Залив" в Керчи, получил тяжелые повреждения в результате попадания выпущенной вооруженными силами Украины авиационной крылатой ракеты Scalp-EG. В настоящее время корабль находится на заводе "Залив" в восстановительном ремонте, срок окончания которого неизвестен.

Третий керченский МРК "Амур" (заводской номер 803) был заложен 30 июля 2017 года и спущен на воду 26 декабря 2022 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты в декабре 2023 года. После ракетных ударов ВСУ по Керчи было принято решение о переводе всех достраивающихся кораблей ВМФ из Черного моря на Каспий. В результате в апреле 2024 года МРК "Амур" вместе с однотипным МРК "Туча" (заводскй номер 804) уже собственно зеленодольской постройки были переведены из Новороссийска по внутренним водным путям для прохождения испытаний и ввода в строй на Каспийское море в Каспийск. Там МРК "Амур" 26 августа 2024 года и был введен в состав Черноморского флота. Как и сданный теперь МРК "Туча", можно ожидать, оба этих корабля останутся на Каспии до окончания боевых действий с Украиной.

МРК "Туча" (заводской номер 804) был заложен 26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ, став первым кораблем проекта 22800, который фактически строился в Зеленодольске. Он был спущен на воду 30 июня 2023 года и осенью 2023 года отбуксирован из Зеленодольска в Новороссийск, а затем в апреле 2024 года - на Каспий, где теперь введен в состав флота.

11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805), который был спущен на воду 7 мая 2024 года. В сентябре 2024 года он был также прибуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска на сдаточную базу в Каспийск.

МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России изначально с 2014 года законтрактовало 18 МРК проекта 22800, но в сентябре 2020 года аннулировало контракт на две единицы, заказанные АО "Восточная верфь" во Владивостоке.

Ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания на Балтике в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (заводской номер 254, закладывался под наименованием "Шторм"), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года. По недавним сообщениям, сдачу этих МРК теперь планируется перенести на 2026-2030 годы.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Шторм" (закладывался под наименованием "Павловск") и "Ураган" (закладывался под наменованием "Уссурийск") (заводские номера с 201 по 204). Спуск на воду первых двух из них "Ржев" и "Удомля" был осуществлен 27 сентября 2023 года, и в октябре 2024 года МРК "Ржев" был прибуксирован из Комсомольска-на-Амуре на сдаточную базу в Владивосток.

Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на малом ракетном корабле "Туча" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 804, построенном АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Каспийск, 21.12.2024 (с) Министерство обороны Российской Федерации