Спущены на воду патрульный корабль "Виктор Великий" и малый ракетный корабль "Тайфун"

7 мая 2024 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске состоялась торжественная церемония одновременного спуска на воду строящихся для Военно-морского флота Российской Федерации патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 и малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Оба корабля предназначены для Черноморского флота.

Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящихся для Военно-морского флота Российской Федерации патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 (справа) и малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 (шифр "Каракурт") (слева). Зеленодольск, 07.05.2024 (с) zelenodolsk.tatarstan.ru

Патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) является пятым построенным для Военно-Морского Флота России кораблем проекта 22160.

Проект 22160 патрульного корабля разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Министерство обороны России в 2014 году заказало суммарно шесть патрульных кораблей этого типа для Черноморского флота.

Строительство патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) было осуществлено в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год.

Патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) был заложен на Зеленодольском ССЗ 25 ноября 2016 года. Также рамках этого контракта в Зеленодольске строится патрульный корабль "Николай Сипягин" (заводской номер 166), заложенный 13 января 2018 года.

Ранее Зеленодольский ССЗ сдал два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161), заложенного в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года и переданного Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года. Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Еще два корабля "Павел Державин" и "Сергей Котов" (заводские номера 163 и 164) по контракту от октября 2014 года были фактически построены на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне как АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) был введен в состав Черноморского флота ВМФ России 27 ноября 2020 года, а патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) был введен в строй 30 июля 2022 года. 5 марта 2024 года патрульный корабль "Сергей Котов" был потоплен украинскими безэкипажными взрывающимися катерами.

Малый ракетный корабль (МРК) "Тайфун" (заводской номер 805) стал вторым фактически построенным на Зеленодольском ССЗ кораблем проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль строится по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" на строительство для ВМФ России пяти серийных МРК проекта 22800.

Первые три серийных МРК по данному контракту были построены в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив" (ныне АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" под контролем АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс". Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года и сдан Черноморскому флоту после длительных испытаний 12 июля 2023 года. Второй МРК "Аскольд" (заводской номер 802) был заложен в Керчи 18 ноября 2016 года, спущен там на воду 21 сентября 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Однако 4 ноября 2023 года еще не введенный в строй "Аскольд", находясь у стенки завода "Залив" в Керчи, получил тяжелые повреждения в результате попадания выпущенной вооруженными силами Украины авиационной крылатой ракеты Scalp-EG. В настоящее время корабль находится на заводе в ремонте, срок окончания которого неизвестен. Третий керченский МРК "Амур" (заводской номер 803) был заложен 30 июля 2017 года и спущен на воду 26 декабря 2022 года. В апреле 2024 года он был переведен из Новороссийска по внутренним водным путям для прохождения испытаний и ввода в строй на Каспийское море в Каспийск. Изначально контрактными сроками сдачи данных трех керченских кораблей являлись 2019-2020 годы.

26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, фактически построенным в Зеленодольске. Он был спущен на воду 30 июня 2023 года и осенью 2023 года был отбуксирован по внутренним водным путям в Новороссийск для прохождения испытаний и ввода в строй. Однако корабль там так в строй введен и не был и в апреле 2024 года был вместе с "Амуром "от греха подальше" переведен из Новороссийска по внутренним водным путям для прохождения испытаний и ввода в строй на Каспийское море в Каспийск. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен МРК "Тайфун" (заводской номер 805), ныне спущенный на воду. Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 804 и 805 являлся 2021 год.

МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России изначально с 2014 года законтрактовало 18 МРК проекта 22800, но в сентябре 2020 года аннулировало контракт на две единицы, заказанные АО "Восточная верфь" во Владивостоке.

Ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В фактически остановленной из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием достройке на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (заводской номер 254, закладывался под наименованием "Шторм"), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года. По последним данным, сдачу этих МРК теперь планируется перенести на 2026-3030 годы.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Павловск" и "Уссурийск" (заводские номера с 201 по 204). Спуск на воду первых двух из них "Ржев" и "Удомля" был осуществлен 27 сентября 2023 года.

Церемония спуска на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящихся для Военно-морского флота Российской Федерации патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 (справа) и малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 (шифр "Каракурт") (слева). Зеленодольск, 07.05.2024 (с) zelenodolsk.tatarstan.ru

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